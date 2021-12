Jsou vůbec spolu? Lucie Vondráčková a Vojnar se spolu už takřka nikde neobjevují

Zdroj: Profimedia

Ještě nedávno spolu obráželi nejrůznější společenské akce a všem dávali najevo svou lásku. Jenže postupem času se Lucie Vondráčková a Petr Vojnar bok po boku na veřejnosti objevují stále méně. I proto se nad jejich vztahem již delší dobu vznáší mnoho otazníků. A dle výpovědi Vojnara není ani jasné, zda spolu stráví Vánoce.

Když před několika měsíci prosáklo na povrch, že Lucie Vondráčková a Petr Vojnar tvoří pár, spousta lidí se na novou lásku dívala poněkud skepticky a moc šancí dvojici nedávala. Po nějaké době už ale bylo jasné, že nejde jen o nějakou přechodnou záležitost a že to spolu zpěvačka a moderátor myslí skutečně vážně. Bok po boku se objevovali na různých společenských akcích, neustále se objímali a všem okolo dávali najevo, že patří k sobě. Jenže v posledních týdnech by se mnohým mohlo snadno zdát, že je velké lásce konec.

Může za to prý pracovní vytíženost

Partneři se spolu delší dobu na veřejnosti neobjevili, ale to podle Petra Vojnara nic neznamená. Prý se tak děje proto, že mají oba zkrátka hodně práce. „Máme toho opravdu daleko víc než v létě, kdy jsme spolu byli víc, a navíc já se chci co nejvíc starat o svého syna. Ten je na prvním místě,” uvedl před nějakou dobou moderátor pro Blesk.

Když se pak nedávno vydal Vojnar na reopening jedné kavárny, který moderoval a kam měl dorazit v doprovodu své přítelkyně, ani netušil, kde Lucie zrovna je a co dělá. A překvapivě ani netušil, jak vlastně budou probíhat jejich Vánoce. Zřejmě tak vůbec není jasné, jestli vůbec budou s Luckou spolu. „Vánoce opravdu ještě neřeším, ale dárky mám pro všechny nakoupené. Většinou to mám tak, že 23. prosince jsme se synem u mě a na Štědrý den je u maminky. Jak to bude mít Lucka nevím, ještě jsme se o tom nebavili. Budoucnost je nejistá,” svěřil se.

Lucie Vondráčková slaví další úspěch

Ať už je to mezi partnery jakkoliv, Lucie Vondráčková se může alespoň radovat ze svých profesních úspěchů. V letošním roce vydala hned několik singlů, které od fanoušků sklidili lavinu chvály. A stejně tak je na tom její prozatím poslední píseň s názvem Honza. Tu zpěvačka nazpívala společně se slovenskou kapelou Kandráčovci. Podle některých by se dokonce právě tato skladba mohla stát hitem letošních Vánoc.

Zdroj: Youtube