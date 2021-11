Rozchod se nekoná: Vondráčková s Vojnarem dorazili na párty ruku v ruce

Zdroj: Profimedia

V posledních týdnech se v médiích spekuluje o tom, že se zpěvačka Lucie Vondráčková rozešla s hercem a zpěvákem Petrem Vojnarem. Vše tomu nasvědčovalo po rozhovoru, kde Lucie řekla, že nemá čas na lásku. Pár ale překvapil a dorazil na poslední akci ještě zamilovanější než dřív.

O páru Lucie Vondráčková a Petr Vojnar si mnoho celebrit myslí své a většina jich nechápe, proč s ním pohledná zpěvačka vůbec je. Vojnar rozhodně na rozdíl od Lucie nepatří mezi áčkové celebrity.

Zatímco Vondráčková je pracovně velmi vytížená a nemá na svého nového partnera čas, Vojnar se snaží nezůstat pozadu a všude tvrdí, jak nic nestíhá. Milenci se prý vídají tak jednou týdně, ale připadá jim to normální.

„Záleží na společných pracovních aktivitách, když jsme je měli, tak jsme se viděli víc. Teď v současné době vyloženě žádnou nemáme, proto se vidíme méně. Zkrátka jak je čas, odhadem tak jednou týdně. Vídáme se jako každý jiný pár, který je pracovně vytížený," prozradil moderátor pro Život v Česku.

Pár spolu nebydlí a vídají se jednou týdně

Pár spolu tedy nebydlí, ale evidentně ani netráví příliš času. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že prvotní euforie opadla a vypadá to na rozchod. Mnoho lidí bylo tedy překvapeno, když Lucie a Petr dorazili zamilovaní a vrkali jako dvě hrdličky na křest kalendáře Online psí školy.

Nejen, že spolu pár přišel, ale oba se neustále smáli, hladili a dávali si polibky. Rozhodně to nevypadalo, že by jejich vztah měl mít nějaké trhliny. Asi jim tento způsob partnerského soužití vyhovuje.

„Už nás rozešli tolikrát, že se tomu jen směju. Jsme spolu, ale je pravda, že času na sebe teď máme málo. Jsme oba pracovně vytížení,“ řekla Lucie Blesku.

Vojnar se věnuje synovi a zotavuje se z operace žlučníku

Petr se spíše než práci věnuje svému čtyřletému synovi Sebastianovi, kterého má se svou bývalou partnerkou Andreou. Pracovně se musí šetřit, nedávno totiž prodělal akutní operaci žlučníku a díky náročné rekonvalescenci byl vyřazen na čas z provozu. Nyní už prý zase pracuje a listopad má dosti náročný. Lucie má zase dva syny s hokejistou Tomášem Plekancem, kteří žijí s ní a musí se o ně tedy denně starat.

Uvidíme, zda bude milencům stav vidět se jednou týdně stačit i do budoucna nebo to opravdu skončí rozchodem. Nyní to však na žádnou bouři nevypadá a jeden z nejpohlednějších párů českého showbyznysu rozchod neplánuje.