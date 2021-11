Rozcházejí se? Vondráčková s Vojnarem konečně promluvili o tom, zda jsou spolu

Zdroj: Profimedia

Od rozchodu s hokejistou Tomášem Plekancem nebyla Lucie Vondráčková vídána po boku žádného muže. Až před několika měsíci se situace změnila a zpěvačka začala randit s moderátorem Petrem Vojnarem. Nyní už je to však nějakou dobu, co po páru není ani vidu ani slechu. Jsou ještě vůbec spolu?

Když se na veřejnost dostala informace, že zpěvačka Lucie Vondráčková a moderátor Petr Vojnar tvoří pár, mnoho lidí to nechápalo. Divili se, co by úspěšná zpěvačka mohla na rádoby celebritě vidět. Nakonec pár všem vytřel zrak a vypadalo to, že jim to opravdu klape. Nyní však už několik měsíců není po milencích ani vidu, ani slechu.

Vše vygradovalo, když se novináři z webu Život v Česku zeptali, zda jsou spolu, Vojnar totiž odpověděl dost nejistě.

„Záleží na společných pracovních aktivitách, když jsme je měli, tak jsme se viděli víc. Teď v současné době vyloženě žádnou nemáme, proto se vidíme méně. Zkrátka jak je čas, odhadem tak jednou týdně. Vídáme se jako každý jiný pár, který je pracovně vytížený."

Vojnara trápily zdravotní problémy

Do toho herce a moderátora sužovaly zdravotní problémy, kdy musel podstoupit operaci žlučníku. Následovala dlouhá rekonvalescence, kdy Petr nemohl pracovat a Lucie zase naoplátku měla práce až dost. Na lásku tak nebyl čas.

Petr má navíc syna z předchozího vztahu a Lucie dva syny. Skloubit tak práci, péči o děti, čas na randění není nic snadného. Ale pár se snaží být spolu, jak to jen jde.

„Už nás rozešli tolikrát, že se tomu jen směju. Jsme spolu, ale je pravda, že času na sebe teď máme málo. Jsme oba pracovně vytížení,“ řekla Vondráčková Blesku.

Pár se ukázal na křtu kalendáře

Před pár dny se opět objevili bok po boku na křtu kalendáře Online psí školy. Neustále se objímali, líbali a osahávali. Názorně demonstrovali, že k sobě patří. Nikdo tak nezůstal na pochybách, že stále tvoří pár.

Jak dlouho spolu za těchto podmínek vydrží? Opravdu jim bude vyhovovat vídat se jednou týdně i do budoucna nebo to neustojí a rozejdou se? Vše se uvidí. Jedno je ale jisté, milenci svůj vztah nehrotí, scházejí se, když se jim chce, děti do toho netahají a v podstatě to vypadá, že jim jde jen o povyražení a to, aby měli s kým chodit na společenské akce.