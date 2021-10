Zamilovaní jako puberťáci: Vondráčková s Vojnarem se zvěčnili na Slovensku

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková se nikdy netajila tím, že o svém soukromí na veřejnosti moc mluvit nechce. Teď ale udělala další výjimku a na sociální síti sdílela už druhou společnou fotku s moderátorem Petrem Vojnarem. Zamilovaní milenci se nechali zvěčnit ve slovenské metropoli, kam se nedávno vydali.

"Bratislava, krásný město. Vzkaz v láhvi už je v Dunaji," připsala Lucie ke snímku, na kterém stojí v objetí se svou láskou. Zpěvačka tak šikovně spojila příjemné s užitečným. Nejen, že se s fanoušky podělila o štěstí, které prožívá po boku Petra Vojnara, ale navíc nenápadně připomněla jednu ze svých písniček.

Dneska jste i krásně sladění

Vondráčková tak jistě potěšila svoje příznivce, kteří přímo hltají jakékoli podrobnosti ze života svojí oblíbené zpěvačky. Už po chvíli se totiž u příspěvku objevily první pochvalné komentáře. "Jste krásný pár, moc vám to spolu sluší, ať se vám daří ve zdraví a lásce," napsala například jedna žena.

"Dneska jste i krásně sladění," dodala další obdivovatelka, která ocenila Lucčin a Petrův outfit. Partneři zvolili pohodlné sportovní oblečení, které se k sobě barevně opravdu hodí. Fanoušky ale nejvíce zaujal výraz obou hrdliček. Podle komentujících totiž působí jako dva zaláskovaní studenti. "Je krásné vidět, že se znovu upřímně smějete. Moc Vám to přeji, jste úžasný člověk," vyznala se další sledující.

Je to krásná ženská a fajn holka

I když zpočátku lásce mezi Vojnarem a Vondráčkovou každý úplně nevěřil, teď už většina samozvaných kritiků možná mluví jinak. Milenci si totiž překvapivě hodně rozumí a vzájemně se doplňují. "Má brutální humor. Já mám totiž taky brutální humor, to je takový humor, který je na hraně, že se tomu smějeme jenom my dva," pochválila Lucie svého miláčka v rozhovoru pro Expres.

"Sarkasmus, ironie, černý humor, já jsem byl překvapený, že Lucie tento humor miluje. Já se považuju za guru tohoto humoru u nás. Proto se to možná sešlo," doplnil Petr a naznačil, co mu pomohlo v tom, aby zpěvačku sbalil. "Je to fajn holka, fajn osobnost, k tomu navíc krásná ženská. A je chytrá. Oba jsme rodiče, takže společných témat bylo a je spoustu," vysvětlil pro web eXtra.cz moderátor.

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar v BratislavěZdroj: Facebook/Lucie Vondráčková