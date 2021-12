Budou trávit svátky spolu? Lucie Vondráčková a Petr Vojnar promluvili o Vánocích

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková už několik měsíců randí s Petrem Vojnarem a všechny fanoušky zajímá, zda bude hvězdná dvojice trávit první vánoční svátky pohromadě. Zpěvačka naznačila, koho pozvala letos ke štědrovečernímu stolu.

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar se dali dohromady během natáčení videoklipu pro zpěvačku a od té doby oficiálně tvoří pár. I když se hrdličky už několikrát ukázaly na veřejnosti, stále se najde mnoho lidí, kteří o jejich vztahu pochybují.

Zpěvačka totiž o svém románku s moderátorem mluví velice nerada a záměrně se vyhýbá odpovědím týkajících se Vojnara.

Stejné je to i s nadcházejícími svátky. Na Vondráčkovou se poslední dny sesypaly stovky otázek ohledně prvních společných Vánoc s milencem, o Vojnarovi ale neřekla hvězda jediné slovo.

Skončí Vojnar na Vánoce sám?

"Myslím, že tenhle rok byl pro mě neskutečně krásný, ať se to týká zpěvu nebo herectví. Užila jsem si ho a nic mi neschází. Dala jsem dohromady desku, natočila v angličtině film s Terezou Hirsch a hlavně jsou tady moji dva nádherní kluci, kteří jsou zdraví. Nemám o co víc bojovat. Letos pozvu na Vánoce moje rodiče k nám. Jsem připravená na to, že je pohostím. Bude to hodně práce, tak mi držte palce," sdělila Lucie Vondráčková webu Super.

Kromě rodičů bude mít letos zpěvačka doma na svátky také své dny syny, které má střídavé péči s Tomášem Plekancem. "My se vždy dohodneme, ale letos budeme s klukama spolu, a za to jsem moc ráda. Co bude dál, se uvidí, nějak se to vyvrbí," snažila se Vondráčková vykroutit z otázky na nového milence a jejich Štědrý den.

Zatímco Lucie má o svém programu na Vánoce jasno, Vojnar stále tápe. Jisté má pouze to, že 23. prosince bude se svým synem Sebastianem, kterého ale následující den odevzdá jeho matce. Otazník nad společnou štědrovečerní tabulí tak stále visí ve vzduchu, ačkoliv už zbývá jen pár dní.

Seznámí zpěvačka milence s rodiči?

"Vím, že jsem nedávno říkal, že jsme se o tom ještě nebavili a na tom se pořád nic nezměnilo. Oba máme dost práce, myslím, že se to rozhodne ze dne na den," řekl Petr Vojnar Blesku.

Pokud by nakonec dostal od Lucie Vondráčkové pozvání na Vánoce, znamenalo by to seznámení s rodiči jeho milované, což by byl v jejich vztahu veliký krok.

Zda ale na společné svátky vůbec dojde, to evidentně milenci nechávají až na poslední chvilku.

Zpěvačka se i před Vánoci věnuje hlavně práci