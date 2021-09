Vondráčková o Vojnarovi: On mluví o dítěti, zpěvačka ale vztah ještě prověřuje

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková je konečně zase šťastná po boku moderátora Petra Vojnara. Zatímco on by se nebránil společné rodině a dalšímu dítěti, zpěvačka o jejich vztahu mluví mnohem opatrněji. Na první pohled je dokonce vidět, že v některých otázkách se Lucie s Petrem vůbec neshodnou.

Lucie Vondráčková se nikdy netajila tím, že si ráda střeží svoje soukromí. Teď ale udělala výjimku a v pořadu Showtime poprvé promluvila o tom, jak probíhá vztah s moderátorem a bývalým zpěvákem Petrem Vojnarem.

Je nám spolu moc fajn

"Já jsem paní opatrná, o mně se ví, že neříkám nic. Je nám spolu fajn," řekla Lucie. To, že dvojice spolu opravdu randí, Vojnar přiznal už před několika týdny. "Ano, mohu to potvrdit. Víc k tomu nechci říkat," řekl Petr pro web ŽivotvČesku.cz.

Postupem času si ale moderátor tak trochu pustil pusu na špacír a poskytl několik rozhovorů, v nichž popsal, že by se s Lucií nebránili společné rodině. "Pokud jsme spolu a vydrží nám to, ano, asi by to tak mělo dopadnout," prozradil moderátor nedávno v pořadu Showtime.

"Já i Lucka bychom další dítě chtěli. A kdyby to byla holčička, tak by se hezky rozbil ten mužský gang, co máme!" uvedl pro Blesk Petr. Ten má čtyřletého syna Sebastiana, zatímco Lucie je maminkou devítiletého Matyáše a šestiletého Adama.

Jenže to, že by Vondráčková uvažovala nad třetím potomkem, v rozhovoru trochu pobaveně popřela. "To jsou takový předčasný otázky. On to určitě bral zase ve srandě. Teď je čas na práci, té se věnuju na 150 procent a na dalších 250 se věnuju svým dětem. Takže tam není moc prostor na nic jinýho," vysvětlila herečka s tím, že teď na miminko nemá ani pomyšlení.

Baví mě jeho brutální humor

Vondráčková si na Petrovi nejvíce cení toho, že ji dokáže rozesmát. "Zjistila jsem, že má úplně brutální humor, který mě baví, takže všechno dobrý. Ještě si mě nezískal, mě si bude získávat celý život, já jsem takový náročný element, ale je nám fajn," uvedla zpěvačka a doplnila, že je příjemně překvapená tím, že její nový objev rád čte.

Velkou výhodu Lucie vidí také v tom, že jsou s Petrem ze stejné branže. "Nemáme žádný volný čas. Vídáme se proto tak, jak můžeme. Je fajn, že máme podobnou práci. Teď jsem nazpívala novou písničku Vzkaz v láhvi, která se připravovala ve studiu, kde Petr pracuje. Když proto není čas, tak se aspoň vidíme v práci, což mi přijde docela praktický," uzavřela zpěvačka.

Lucie věnuje většinu času práci a dětem. A daří se jí, písnička Vzkaz v láhvi má u fanoušků obrovský úspěch.