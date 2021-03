Vondráčková kritizuje distanční výuku. Jak zvládá bez práce péči o syny?

Informační technologie - Software Enginee 55 000 Kč

MÍSTO VÝKONU PRAHA KONTAKT PRVOTNĚ E-MAILEM : Lucie Daňhelková, e-mail: ldanhelk@cisco.com Dobrá znalost základů: operačních systémů, sítě, uživatelský prostor Linux, algoritmy a datové struktury. Znalost jakéhokoli programovacího jazyka (Python, Java, C, Rust, Ruby, libovolný to zvládne) a SQL. Znalost dalších programů výhodou: běžné databázové technologie (PostgreSQL, MySQL, Oracle), Splunk a / nebo podobná řešení, Puppet, Elastic Search atd. Jakékoli znalosti AWS, virtualizace a kontejnerů (Docker, K8S) je oceněn. Znalost automatizovaných testovacích skriptů. Dobrá znalost angličtiny (čtení, psaní, mluvení) o Good knowledge of the fundamentals: operating systems design, networks, Linux userspace, algorithms and data structures. o Knowledge of any programming language (Python, Java, C, Rust, Ruby, any will do it) and SQL. o Knowledge of other usual suspects of the industry is a plus: common database technologies (PostgreSQL, MySQL, Oracle), Splunk and/or similar solutions, Puppet, Elastic Search, etc. Any knowledge of AWS, virtualization and containers (Docker, K8S) is appreciated. o You know the value of well written automated test scripts. o You have a good command of English (reading, writing, speaking).