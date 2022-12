Voxel a jeho manželka překvapili: Oznámili těhotenství a konec polyamorie

Zdroj: 'MARTIN VESELÝ / MAFRA / Profimedia'

Když se v loňském roce rozhodli zpěvák Václav Lebeda alias Voxel a jeho manželka Marie pro polyamorii, mnozí z jeho fanoušků zůstali v šoku. Manželům se ale možnost udržovat více než jen jeden milostný vztah zamlouvala a zdálo se, že by nemohli být šťastnější. Dnes už je ale vše jinak. Ve společné písni dvojice oznámila nejen to, že chtějí být jen spolu, ale i očekávání třetího potomka.

Polyamorie, tedy životní styl, kdy jedinec udržuje několik milostných vztahů najednou, se stává stále populárnější. V České republice se k ní ze známých osobností hlásí například herečka Tereza Těžká anebo modelka Daniela Zálešáková. Ještě donedávna ale polyamorii vyznávali i zpěvák Voxel a jeho manželka Marie. Tomu je teď ale konec.

Zdroj: Youtube

Nový song, nový začátek

Manželé před pár dny vydali společnou vánoční píseň s názvem Vánoce přicházejí a k ní také videoklip, ve kterém spolu v kostele tančí a během toho si vyznávají lásku. V textu písně si pak navzájem sdělují, že chtějí být jen spolu, dávají si druhou šanci a zkouší si navzájem opět věřit. Z jejich slov je tak patrné, že jejich experiment s polyamorií dospěl do svého konce a manželé přišli na to, že zkrátka nikoho jiného než jeden druhého nechtějí. To ale není všechno. V úplném závěru videoklipu totiž ještě oznámili, že se už zanedlouho dočkají třetího potomka.

Více partnerů

Manželé s nápadem žít v polyamorii přišli během loňského roku. „Rozhodli jsme se dát nám samotným i tomu druhému naprostou svobodu, volnost, lásku, pochopení. Rozhodli jsme se, že se nebudeme vlastnit, a uvědomili si, že to, co společnost považuje za ‚lásku‘, je častokrát jen ono vlastnění, žárlivost, závislost, lpění na druhém. To my nechceme. Chceme tu být pro sebe, ale i pro kohokoliv dalšího, chceme se milovat, ale nemít problém milovat kohokoliv jiného,” napsal tehdy zpěvák na svůj Instagram.

Jeho Marie se pak pochlubila dokonce snímkem, na kterém byla zachycena po boku nového partnera. Nakonec se ale ukázalo, že jim přece jen milování více osob najednou zkrátka nevyhovuje.