Hvězdu Šlágr TV zabil i koronavirus: Kamarád mu do nebe poslal dojemný vzkaz

Byl moderátor, pedagog, herec, scénárista a příležitostný zpěvák, ale také bavič a lidumil. Lidé měli Vratislava Měchuru rádi. Na obrazovkách se objevoval často, zejména pak na hudební televizi Šlágr. Na věčnost odešel 26. října. Bylo mu 67 let. Dojemný vzkaz do nebe mu poslal jeho kamarád Petr Jirotka.

O jeho skonu informovala televize Šlágr na svém facebookovém profilu. „S velkou bolestí v srdci vám musíme oznámit, že nás dnes, 26. 10. 2020, navždy opustil náš kolega, přítel a kamarád Vráťa Měchura,“ píše se v příspěvku.

Ke skonu kamaráda se vyjádřil i Petr Jirotka, kterého s Měchurou pojilo téměř třicetileté přátelství. „Dnes odešel tam nahoru slušný a dobrý člověk. Člověk plný nápadů, kreativity, pevné vůle a pokory,“ pěl na na něj ódy Jirotka.

„Byl to opravdový člověk, rozumný, se sociálním cítěním, dramaturg, scénárista, herec, učitel, záhadolog, moderátor a bavič. S tolika nápady jsem takového člověka nikdy nepotkal,“ vzpomínal na to, jaký opravdu byl. Byli kamarádi desítky let.

„Prožili jsme spolu necelých třicet let společného přátelství a okázalého respektu jeden ke druhému. Dnes jsem si uvědomil, co vše jsme spolu prožili a co vše jsem se od něj naučil,“ napsal Jirotka s tím, že Měchura neměl snad žádnou špatnou vlastnost.

„Naprosto skromný člověk, který se neustále posouval dále. Nikdy nikoho nepodrazil a svojí pokorou, upřímností a poctivostí mě vždycky motivoval,“ podotknul u snímku, kde stojí s Měchurou u motorek. Ty byly jejich vášní.

„Až se mně podaří být tam nahoře, tak vím zcela jistě, že u toho budu s tebou. Tu letošní podzimní vyjížďku mně totiž ještě dlužíš,“ zakončuje povídání dojemně Jirotka, který na svého věrného kamaráda nikdy nezapomene.

„Vráťa měl před časem slabou mrtvici, na čas dokonce ztratil zrak, ale už se z toho dostával. Měl jít ještě na operaci hlavy kvůli nějaké sraženině, ale dostal ten nejhorší druh koronaviru a byl v posledních dnech na přístrojích,“ prozradil deníku Aha! Měchurův kolega a řekl tak důvod jeho odchodu.

„Měl mrtvičku a k tomu se mu přidal covid, dostal oboustranný zápal plic, chudák,“ uvedl šéf Šlágru Karel Peterka.

„Často jsme si telefonovali a teď mi nějaký čas kvůli koronavirové pauze telefon nebral, říkala jsem si, kdy mi zavolá zpátky. Byli jsme velcí přátelé, ráda jsem s ním pracovala. Byl velice příjemný, pohotový…“ svěřila se Bubílková. S tou Měchura moderoval třeba pořad Šlágr Bubu.