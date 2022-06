Nejistá budoucnost Všechnopárty, přijde Karel Šíp o svůj pořad?

Zdroj: Profimedia

Talk show na České televizi jednoznačně ovládá Karel Šíp. V jeho Všechnopárty už byla celá řada známých hostů. I přes obrovskou úspěšnost pořadu, který se vysílá už od roku 2005, není zaručeno jeho pokračování.

Dotočení sezóny

Všechnopárty patří mezi stálice České televize, na povídání Karla Šípa se zajímavými lidmi se můžou diváci těšit tradičně každý pátek večer. O to více všechny překvapila informace o tom, že do konce letošní sezóny zbývají jen dvě natáčení. Jestli se bude pořad natáčet i další sezónu, je zatím ve hvězdách. "Finišujeme sezonu a budeme se pak bavit, co dál," řekl moderátor Šíp pro Aha. "Nebudu říkat nic, dokud nebude nic jasné," dodal známý moderátor.

Talk show televize táhnou

Pokud by jeho pořad v televizi skončil, ČT by musela najít pro tento formát jiného moderátora. Právě talk show jsou v programu televizí nezbytné, bývají trhákem sledovanosti. Dříve byl na ČT Jan Kraus, který už je nyní pár let se svým pořadem na Primě, tam se k němu přidal nedávno i Honza Dědek, kterého diváci sledují ve formátu s názvem Sedm pádů Honzy Dědka. Talk show moderátorů bývají zpravidla vyprodané.