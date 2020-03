VYDĚLÁVÁ i bez televize! Halina Pawlowská našla způsob, jak se zajistit!

Sumasumárum to Pawlowské hodí pěkné peníze. A co víc, navíc si může vychovat nástupce podle svého gusta. „Dnes jsem měla individuální kurz tvůrčího psaní – sekce 'knížky´. Byla jsem velice spokojená se svou ‚studentkou´. Šárka je milá, chytrá, má smysl pro humor, je v ní velká touha psát a má talent," rozpovídala se o jedné ze svých studentek. „Naše skoro pětihodinová výuka probíhala u nás doma na terase, slunce pražilo a bylo fajn přemýšlet o napsání knížky, která by se mohla eventuelně jmenovat Můj milostný život aneb Co mi česnek dal a vzal… Proč česnek?