Vendula z Výměny manželek v slzách: Lituje, že se s partnerkou přihlásily

Mladá maminka Vendula, která společně se svou partnerkou vychovává syna Tobiáše, zažije v nové epizodě Výměny manželek pořádný šok. Je totiž pedantkou na úklid a po příjezdu do náhradní domácnosti nevěří svým očím. Jak si v cizím prostředí poradí?

Puntičkářská Vendy se v premiérové epizodě reality show Výměna manželek přestěhuje z panelového bytu v Teplicích do rozestavěného domu v obci poblíž Klatov k rodině se dvěma malými dětmi. Na druhou stranu zamíří Zuzka do rodiny, kterou tvoří dvě maminky s malým miminkem.

Posedlá úklidem a čistotou

První rodina žije v Teplicích v pronajatém bytě 3+1. Šestadvacetiletá Vendula je na mateřské dovolené. Její partnerce Nikole je sedmadvacet a živí se jako operátor kvality. Mají spolu osmiměsíčního syna Tobiáše. Partnerky jsou spolu dva roky, z toho rok žijí v registrovaném partnerství. Do Výměny manželek se přihlásily, aby zakusily emoce, jaké je přemůžou, když se jedna z nich posadí do auta a jede za novou rodinou. Chtějí také světu ukázat, že i dvě holky dokážou vychovat kluka, aniž by to na něj mělo následky, o jakých mluví odpůrci rovných práv pro stejnopohlavní páry. Navíc Nikola by si přála, aby se z Venduly stala menší puntičkářka. Pravidelně třeba stele Nikolou již ustlanou postel, protože to není tak, jak si představuje.

Druhá rodina bydlí v obci Lukavice poblíž Klatov ve vlastním domě, který ještě dostavují. Pětadvacetiletá Zuzana je na mateřské dovolené. S devětadvacetiletým svářečem Petrem jsou spolu tři roky a mají roční dceru Elišku a tříletého syna Jakuba. Jejich spory se týkají zejména výchovy dětí a úklidu. Do Výměny manželek je přihlásili kamarádi.

Děsivé zjištění

Vendy hned v autě pochopí, proč se většině maminek při stěhování do nové domácnosti zalesknou oči. I jí se začne hned stýskat. V nové rodině si porozumí s Petrem, ale je překvapená, jak mají neuklizeno, a to i v dětském pokoji. Promlouvá Petrovi do duše, aby dbal na to, aby jeho manželka doma udržovala pořádek.

Zuzka v domácnosti s Nikolou se stará o malého Tobiáše, ale poměrně brzy se jí začne stýskat, což způsobí, že skoro nejí. V nové domácnosti se dozví, jak si Nikča a Vendy pořídily syna. Je jí líto, že v Česku jsou stejnopohlavní páry diskriminováni a že Nikola podle zákona nemá vůči malému Tobimu žádná práva.

Premiérovou epizodu Výměny manželek sledujte ve středu 1. února ve 20.20 na Nově!