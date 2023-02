Náhradní manžel chtěl denně sex! Zuzka po Výměně přišla s drsným obviněním

Zdroj: TV Nova

Osmatřicetiletá Zuzka z nové epizody reality show Výměna manželek během natáčení se svým prozatímním partnerem Jirkou vycházela skvěle. Alespoň to se tedy zdálo z pohledu televizních kamer, realita ale byla poněkud jiná. Jak totiž po skončení Výměny Zuzana uvedla, denně prý musela odrážet Jirkovy návrhy na sex.

V nové epizodě reality show Výměna manželek se divákům představila osmatřicetiletá Zuzana, která žije se svým partnerem Romanem a čtyřmi dětmi. Na druhé straně pak byla šestadvacetiletá Petra, její partner Jiří a syn Jiřík. Zuzana si na první pohled si svým prozatímním partnerem rychle padla do noty a jejich soužití se obešlo bez jakýchkoliv problémů. Po natáčení ovšem Zuzana řekla, co kamery nezachytily.

Chtěl po mně sex

„Tam v té druhé rodině žádný problém nebyl. Já jsem byla s Jiříkem skoro pořád sama a Jirka byl v práci. Takže opravdu žádný problém,” svěřila se na úvod Zuzka v rozhovoru pro nova.cz, avšak pokračovala s poměrně závažným tvrzením. „Co se mi tam ale nelíbilo, bylo to, že mi ten náhradní manžel nabízel, že se spolu můžeme vyspat. Bez toho, aniž by o tom někdo věděl. A celých těch deset dní, co jsem tam byla, mi to nadhazoval,” prohlásila Zuzka s tím, že se o této skutečnosti nechtěla během finálního rozhovoru mezi osmi očima zmiňovat, protože nechtěla ve druhé rodině dělat problémy.

Zuzčin partner Roman se pak pro změnu pustil do Petry, která podle něj vůbec nefungovala a po večerech prý dokonce popíjela alkohol. Diváci ovšem Zuzaně a Romanovi jejich slova vůbec nevěří. Na sociálních sítích mají mnozí z fanoušků show jasno v tom, že dvojice záměrně špiní druhý pár, aby odvedla pozornost od svých vlastních nedostatků.

Radostné zprávy

Petra s Jiřím Romana označili za psychopata, který to rozhodně nemá v hlavě v pořádku. Přiznali, že doufali, že Zuzka po natáčení konečně otevře oči a rozejde se s ním, to se ale nestalo. Všehovšudy jsou ale rádi, že se Výměny manželek zúčastnili, protože jim reality show naprosto změnila život. Svůj vztah si nyní nemohou vynachválit, a dokonce se pochlubili šťastnou novinkou. „U nás ta změna proběhla obrovská. Chceme teď vše i stvrdit, takže se budeme brát. Určitě to pro nás mělo veliké plus. Všechno se obrátilo a je to teď mnohem lepší,” usmíval se na kameru Jiří.