Jsi vyj***ná, drž hubu! Petru ve Výměně slovně napadne její prozatímní syn

To tu ještě nebylo. Diváci jsou už za dobu vysílání Výměny manželek poměrně zvyklí na různé rozepře mezi vyměněnými páry, tentokrát se ale o pořádné dusno postará také syn jedné z rodin. Svou náhradní matku zasype sprostými urážkami a ta se nestačí divit.

Na sídlišti v Karlových Varech v pronajatém třípokojovém bytě žije první rodina sedmého dílu patnácté řady Výměny manželek. Zuzce je třicet osm let a je ženou v domácnosti. Jejímu partnerovi Romanovi je čtyřicet čtyři a je nezaměstnaný. V domácnosti žijí také 3 děti s předchozího Zuzčina vztahu – Tonda (19), Petr (15), Béďa (10) a Sofinka (3), kterou už mají oba partneři spolu. Roman se staršími dětmi bojuje. Přijdou mu líné a že ho nerespektují. Chtěl by, aby se devatenáctiletý syn už osamostatnil, a to i přesto, že stále studuje. Je žárlivý a nedůvěřuje moc své manželce, i když manželé většinu času tráví ve svém bytě.

Druhá rodina žije v rodinném domku v obci Dolní Újezd Skoky. Šestadvacetiletá Petra pracuje jako pokladní. Sedmatřicetiletý Jirka pracuje ve výrobě granulí. Žijí spolu osm let, ale nejsou manželé. Mají spolu tříletého Jiříka. S přihlášením do pořadu přišel Jirka, protože partneři se často hádají ohledně výchovy syna a práce. Jirka hodně pracuje a je málo s rodinou. Jirka by si přál, aby si Petra zkusila žít s rodinou, kde je více děti, protože uvažovali o rozšíření vlastní rodiny.

Krušné chvíle

Petru čeká velmi zvláštní moment hned při seznámení se svou novou rodinou. Roman jí totiž necitlivě vysvětluje, že bude spát v pokoji s Tondou, ale že se nemusí bát, protože „není na holky“. Romanovi se moc nelíbí, že Petra přehnaně uklízí, i když to není potřeba. Velké dusno nastane, když vyjedou na trhy do centra města a Petra se rozčílí kvůli tomu, že malá Sofinka není připoutaná v sedačce.

Roman si časem bude přát, aby Petra nic v domácnosti dělala. Na Petru není sprostý jen Roman, ale i patnáctiletý Petr. Naopak si s ní rozumí Tonda, se kterým si slibují, že se určitě potkají i někdy po natáčení, třeba o prázdninách.

Zuzana se v novém domově bude starat kromě manžela a malého Jiříka i o slepice. S novým partnerem Jirkou si poměrně rozumí, řeší spolu své vztahy. A v novém domově si Zuzka uvědomí, že víc než po Romanovi se jí stýská po dětech.

