Čtyřčlenná rodina z Výměny manželek bojuje s penězi: Má 50 korun na den

Devětatřicetiletou maminku čtyř dětí čekal v nové epizodě Výměny manželek pořádný šok. Kromě toho, že ji přivítala žena namísto muže, zanedlouho zjistila, že v domácnosti chybí peníze. Čtyřčlenná rodina si musí vystačit s pouhými 50 korunami denně.

Nový díl reality show Výměna manželek představil divákům rodinu, která žije v Nové Vsi pod Pleší, a to Jakuba (29), Terezu (20) a dvojčátka Nikolku a Kristýnku (2). Do Výměny manželek se rodina přihlásila po vzájemné domluvě. Velkou roli v jejich rozhodnutí, proč se do pořadu přihlásit, hrály i peníze. Finance tato rodina totiž řeší v celkem velké míře.

Na druhé straně se diváci poznali s Adrianou (39), Zdenkem (47), Katkou (14), Natálií (11), Šimonem (9) a Matoušem (4), kteří žijí v Mikulově. Nápad jít do Výměny byl Zdenka, ale přihlášku nakonec vyplnila Adriana. Adriana v této rodině šéfuje domácnosti, ráda uklízí a vaří, zároveň by však uvítala pomoc od zbytku rodiny. Od Výměny očekává zejména, že jí Zdenek občas vyzná lásku.

50 korun na den

Adriana ve své náhradní rodině velmi brzy zjistila, že nadávala Zdenkovi zbytečně, že je velmi často v práci. Rodina z Nové Vsi pod Pleší totiž hodně bojuje s penězi, a to i přesto, že se snaží, jak se jen dá. Jejich denní rozpočet činí nepředstavitelných padesát korun. Proto se rozhodla pomoct i Adriana a snažila se rodině přilepšit ze všech svých sil.