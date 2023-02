Tomáš po Výměně Karolínu nešetřil: Lhala, mlátila děti a pila 7 piv denně

Zdroj: TV Nova

Zatímco pro Mirku bylo deset dní strávených v náhradní domácnosti poklidných a se svým prozatímním manželem Jardou si rozuměla, na druhé straně vládly hádky a neshody. Ty podle Tomáše vyvolávala hlavně Karolína svým chováním. Po Výměně manželek prozradil, jak se chovala k dětem, a čemu se věnovala po večerech.

Nová epizoda reality show Výměna manželek představila rodinu z Předboje, kterou tvoří Karolína, Jarda a jejich tři děti. Na druhé straně pak diváci viděli Mirku, Tomáše a jejich čtyři ratolesti. Účast v pořadu oběma rodinám mnoho dala. Cholerický Tomáš si uvědomil, že by po svém boku žádnou jinou ženu nechtěl, a byl nesmírně rád, když se mu Mirka po natáčení vrátila. Soužití s Karolínou pro něj bylo dle jeho slov očistcem. Dokonce i po několika měsících mu Karolína zvedá tlak.

Pořád jen lhala

V rozhovoru pro nova.cz se Tomáš rozpovídal o tom, co mu na Karolíně vadilo nejvíce. „Každé její slovo byla lež. To se ve mně postupně začalo hromadit. Ona mi dvakrát vztáhla ruku na děti. Poprvé tvrdila, že to není pravda. Podruhé se mi konečně přiznala a omluvila se. Ale i tak mě to vytočilo,” uvedl Tomáš několik měsíců po natáčení.

„Pak u nás třeba jeden den říkala, že má měsíční náklady na barák 40 tisíc korun, a druhý den řekla, že má náklady na barák 157 tisíc korun,” pokračoval ještě Tomáš s tím, jak si podle něj Karolína vymýšlela. „A taky říkala, že nejí salámy, nepije a nekouří. A pak tady denně vykouřila krabičku a půl, doma vypila 6 nebo 7 piv večer a každý den sežrala 3 celá balení šunky,” dodal Tomáš, podle kterého je Karolína falešná lhářka.

Dětem se nevěnovali

Po natáčení ale nenechala nit suchou na druhé rodině ani sama Karolína, která prý byla v šoku z toho, nakolik si její prozatímní děti neuměly hrát. Podle ní se jim rodiče málo věnovali. „Ty děti si vůbec neuměly hrát. Musela jsem je to všechno naučit. Jak si stavět kostičky, co všechno se z nich dá postavit. Oni to berou tak, že stačí to dítě nakrmit, vykoupat, vyčistit mu zuby, dát ho spát a to je všechno,” prohlásila Karolína, podle které naopak druhá rodina lhala, když říkala, že s dětmi pravidelně chodí ven.