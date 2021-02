Výměna manželek po natáčení: Romská rodina plánuje svatbu, druhá je po rozvodu!

Marie se svým manželem Lukášem přiznali problémy ve vztahu už během natáčení. Oba totiž měli kladný vztah ke konzumaci alkoholu, což nedělalo dobrotu. Mimo jiné vše pozorovala dvanáctiletá dcera Kája, která kvůli alkoholismu rodičů neměla vůči nim žádnou autoritu.

"Od pátého listopadu jsme rozvedeni. Já jsem podala žádost o rozvod, on už dlouho vůbec nic nedělal a pokračoval v tom co předtím (pití alkoholu pozn. redakce). Mě nebavilo mít dvě práce a dívat se na to, že on nic nedělá," přiznala Marie, že se vztah s Lukášem rozpadl.

Ačkoliv je účastnice výměny krátce po rozvodu, sama prý není. "Dejme tomu že mám nějakou známost, ale zatím je krátce po rozvodu a nejsem si jistá, že si chci domů přitáhnout dalšího chlapa," řekla webu Novaplus.cz

Naopak Dáša s Pepou svůj vztah chtějí ještě upevnit, brzy chystají veselku.