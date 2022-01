Co po večerech dělal? Andrea z Výměny manželek měla s Matyášem jeden problém

Zdroj: TV Nova

Přestože byl pro Andreu příjezd do její náhradní rodiny v nové epizodě reality show Výměna manželek obrovským šokem, během deseti dní se s netradiční situací dokázala vypořádat na jedničku. Se svým prozatímním manželem Matyášem si skvěle rozuměla, a to i navzdory tomu, že ji s jednou aktivitou několik dní silně lezl na nervy. Čím jí po večerech vyrážel dech?

V nejnovější epizodě reality show Výměna manželek se setkaly dva naprosto odlišné světy. Na jedné straně byla Andrea, která se svým partnerem Tomášem a synem Oliverem žije zcela běžný život v krásném a uklizeném domě. Na straně druhé se pak diváci seznámili s Viktorkou, Matyášem a jejich dvěma syny Kolomanem a Kasiánem. Mladá rodina žije alternativním způsobem života. Obývají malou chatu, jak sami tvrdí, jsou volnomyšlenkáři a radují se z maličkostí.

Andrea byla při příjezdu do své náhradní rodiny v šoku a nemohla uvěřit vlastním očím. Zvyklá na určitý standard si v neuklizené chatě zpočátku připadala nekomfortně. Postupem času však pochopila životní styl své náhradní rodiny a hlavně si se všemi jejími členy skvěle rozuměla.

Hned to ze mě spadlo

Na Andreu pochopitelně udělalo nejhorší dojem to, kde její prozatímní rodina žije. Vykompenzoval to ale její náhradní manžel a děti. „Zděšená jsem byla hodně, ale, myslím si, že jakmile Matyáš s dětmi přišli, tak to ze mě nějak opadlo. Řekla jsem si, že bordel je bordel, to si uklidím. Hlavně, že tam jsou skvělí lidé,” nechala se Andrea slyšet v rozhovoru pro Nova Plus.

I když si Andrea nedokáže představit, že by žila obdobně jako její náhradní rodina, oceňuje, že jí právě oni ukázali zase trochu jiný pohled na svět. Andrea si všehovšudy pobyt s Matyášem a jeho dětmi nakonec užila, i když se přece jen objevily věci, přes které se dokázala jen stěží přenést.

Večerní dýchánky

V první řadě šlo o moment, kdy Andrea zjistila, že došlo mateřské mléko pro malého Kolomana. Viktorka sice v manuálu uvedla, že odsála dostatek mléka a že by množství mělo vystačit na celou dobu trvání Výměny. „To jsem si vůbec nevěděla rady. Dodnes z toho mám husí kůži,” vzpomínala Andrea na nepříjemnou situaci, kterou se však později podařilo vyřešit.

Další významný problém se během pobytu Andrey v náhradní rodině neobjevil, i když, jak sama uvádí, měla trochu potíže s tím, jak Matyáš trávil večery. „My jsme si super popovídali, ale on měl svoje ‚utemňovače’, které večer konzumoval, a to už mi vadilo. Pak jsme si to ale vyříkali,” nechala se slyšet Andrea, přičemž, co přesně byly ony „utemňovače”, neuvedla.