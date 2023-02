Výměna manželek: Těhotná Angie dostane zabrat, tahá kýble a je přítomna smrti

Zdroj: TV Nova

Mladá bezdětná modelka a influencerka Angie z Prahy se přestěhuje k hranicím s Polskem do obce Zlaté Hory na statek, kde kromě nové rodiny se bude muset starat i o množství zvířat. Na druhou stranu zamíří venkovská Věrka do domácnosti vítěze titulu Muž roku Pepy Kůrky. Diváci uvidí nejnovější díl úspěšné reality show Výměna manželek, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dnů, které stráví pod dohledem nového partnera, již ve středu 1. března ve 20:20 na TV Nova nebo již nyní na Voyo.

Angie a Pepa žijí v pronajatém bytě 2+1 v Praze na Smíchově. Angie je 26 let a živí se jako modelka, influencerka a podnikatelka. Její partner se jmenuje Pepa Kůrka. V době natáčení mu bylo 30 let a živí se jako model a influencer. Do Výměny manželek se rozhodli jít, protože po půlroce známosti prožívali partnerskou krizi a mysleli si, že by jim to mohlo prospět, aby si uvědomili, zda spolu chtějí být i nadále. Přesto, že Pepa se cítí jako dominantní muž, má svaly, cvičí a má spoustu tetování, Angie by chtěla, aby byl „větší chlap“.

Druhá rodina žije ve vesnici Zlaté Hory. Vlastní velký dům s rozsáhlým hospodářstvím. Věra (42) pracuje jako pokojská. Její partner Jirka (38) se živí jako horník. Spolu mají syna Samuela (10 let), který chodí do 5. třídy. Do výměny manželek rodinu přihlásila Věrka, která by divákům ráda ukázala, co obnáší život spojený s péčí o zvířata. Manželé mají téměř idilický vztah, jen občas se hádají kvůli výchově Samuela. Podle Jirky je Věrka příliš měkká. Výměna manželek pro ně bude drsná i proto, že manželé za svůj společný život ještě nikdy nespali odděleně.

Kůrka se rozpovídá o dluzích

Angie si v nové rodině s Jirkou i Samuelem rozumí, ale není zvyklá na zvířata. Krmit je ještě zvládne, ale problém nastane, když se má účastnit zabíjení hospodářských zvířat a drát peří. V průběhu pobytu v Jeseníkách zjistí, že je těhotná.

Věrka se v hlavním městě ocitne asi po dvaceti letech, ale v malém bytě v rodině bez dětí netuší, co bude celých deset dní dělat. Vedle Pepy se zprvu cítí jako buran, který přijel do velkoměsta. Nerada se fotí, ale rozhodne se, že si roli modelky a influencerky vyzkouší a nakonec se jí to snad i trošku zalíbí. Před návratem domů, aby se líbila manželovi, zajde na kosmetiku a navštíví kadeřníka.

Ve středu večer bude na Voyo i nový díl drsné reality show Survivor Česko & Slovensko, kde se Josef Kůrka dozví, jaké pohlaví jeho dítě bude mít. Již dříve Pepa v Survivoru popisoval svůj osobní příběh a vzpomínal na doby, kdy neměl peníze, měl dluhy a neměl ani na jídlo.