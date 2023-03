Dusno a hádky hned po Výměně: Angie prozradila, co se dělo po vypnutí kamer

Zdroj: TV Nova

Ve Výměně manželek se představil další hvězdný pár. Muž roku Pepa Kůrka a influencerka Angie si vyzkoušeli, jaké to je žít se zcela odlišným protějškem. Pepa měl vedle sebe sympatickou Věrku, která neměla ráda focení a Angie zase pracovitého Jirku bez Instagramu.

Výměna manželek změnila dvěma aktérům život nejspíše více, než si zprvu představovali. Hvězda sociálních sítích se vrátila domů se zprávou o svém těhotenství. Z novinky byla zaskočená jak samotná Angie, tak i její partner Pepa.

Dohra plná otazníků

Pozorní diváci Výměny manželek si všimli toho, že po skončení osmi očí zamířily kamery jen k Věrce a Jirkovi. Pepa se svou těhotnou partnerkou nahrávali divákům dodatečně videovzkaz. Za vše nejspíše mohla hádka nastávajících rodičů, která přišla hned po konci natáčení osmi očí. „On z toho byl nervózní a překvapenej, ale doma… to jsme se ještě pohádali, ale ten druhej den říkal, že je to skvělý, že je šťastnej,“ prozradila exotická kráska pro nova.cz. Dvojice internetových hvězd je spolu poměrně krátce, i přesto byli několikrát už rozejití.

Další zkouška vztahu

Pár týdnů po Výměně přišla pro Angie a Pepu další zkouška. Sympatický svalovec odjel soutěžit do drsné reality show Survivor. Ještě předtím, než odletěl do Dominikánské republiky, stihl vybrat jméno pro svého prvorozeného syna. I když on i jeho milovaná babička měli o jménu jasno, Angie prozradila, kdo měl ve finálním výběru poslední slovo. „Jméno už máme vymyšlené, Pepa ho vymyslel ještě předtím, než odjel natáčet Survivor. Bude se jmenovat Rafael. On i jeho babička chtěli, aby to byl Pepa, ale já řekla, že se omlouvám, ale to fakt ne. Radši jméno z Želv ninja,“ dodala. Jak to tak vypadá, mladému páru se po Výměně podařily urovnat veškeré spory. Pepa v Survivoru často mluví o těhotné Angie a o tom, jak doufá, že její těhotenství probíhá bez komplikací.