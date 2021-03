Výměna manželek: Potrat, rozvod a snaha o další miminko! Jak žijí rodiny dnes?

Jak žijí rodiny z desátého dílu Výměny manželek? Pavla s Radimem se pokouší o druhé miminko, a jak dopadl rozvod u Martiny s Martinem? Pavlína vzkázala druhé mamince po natáčení drsný vzkaz!

Ve středeční Výměně manželek se divákům představila Pavla s Radimem a na druhé straně Martina s Pavlem. Pavla se přihlásila do pořadu hlavně proto, že její manžel netrávil doma dostatek času. To se ale díky pořadu prý změnilo.

"Manžel si spoustu věcí uvědomil a opravdu když nemusí, tak do práce nechodí. I když je teď doba zlá, trávíme společně čas, chodíme na procházky. Nám ta Výměna pomohla hodně. Myslela jsem si, že za deset dní nelze změnit člověka, ale u nás je to o sto procent jiný," říká nadšená Pavla.

Na druhou rodinu nevzpomíná Pavlína v dobrém, chod druhé domácnosti se jí nelíbil, což dávala najevo už během natáčení. "Tam každý měl jen telefon, oni spolu netrávili žádný čas. Naopak se mi líbilo, že Martin si na děti vždy našel čas, to mě pokaždé dojalo a šla jsem plakat vedle," vzpomíná maminka pro TN.cz.

"Martina lže, je to herečka," říká Pavla

"Manžel se jen utvrdil v tom, že by takovou ženskou doma nechtěl. Že lže a přehrává na kamerách. Pro něj to byl jen herečka a lhářka, takhle mi to řekl. Přitom on je kliďas, aby ho něco rozhodilo, to už musí být extrém a Martina pro něj extrém byla," navezla se Pavla do náhradní maminky.

I když Pavla mluví o Martině převážně negativně, jednu věc se od ní přeci naučila. "To, jak malou učila vše formou hry. To se mi líbilo a v tom pokračujeme," říká.

Po natáčení se Pavla a Radim rozhodli pořídit malé Klaudii sourozence, bohužel ale o miminko přišli.

Pavla chce druhé miminko, u Martiny na rozvod nakonec nedošlo

"Plánujeme druhé miminko. Nám se poštěstilo, že už jsme čekali, ale bohužel jsme o něj přišli. I když ta doba je jaká je, chceme se pokusit ještě jednou," prozradila Pavla své plány do budoucna.

Martina s manželem Martinem měli v době Výměny prý rozvod na zkoušku. Jejich vztah se po natáčení ale nezměnil, pořád jsou spolu a stále se hádají. "Výchova dětí i vztah s Martinem fungují stejně jako dřív u nás se nic nezměnilo. My jsme pořád rebelská rodina. Jsme jaký jsme, ale jsme takhle šťastný," uzavřela.