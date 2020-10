Výměna manželek: Co koupili Pavel s Andreou dětem za honorář? Budete v šoku!

"U nás se nic nezměnilo, vše při starém. S Andreou spolu jsme a tak to i zůstane. Moje žena zastane vše, co po ní chci" řekl tatínek Pavel webu Novaplus.

Pavel také prozradil, jak utratil honorář, který za natáčení s manželkou obdrželi. "Koupil jsem malýmu crossku (motorku pozn. redakce) a dceři novou čtyřkolku. Aspoň můžeme jezdit na houby každej svým. Jinak většina peněz padla na dluhy," překvapil otec.

Místo aby se postaral o synovi zkažené zuby se Pavel rozhodl pořídit další dopravní prostředky. Ke své účasti se vyjádřil ještě na svém Facebooku kam napsal: "Pěkně trapný, teď to vypadá, že mám tu svoji za služku, viz Nova plus. Ale je mi to, co si myslíte, úplně jedno, hmmmm."

Zda rodině nakonec Výměna pomohla, si tedy udělejte obrázek sami…