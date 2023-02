Iva a Marian se snaží znovu proslavit: Co dnes dělá kontroverzní pár z Výměny?

Zdroj: TV Nova

Marian a Iva patřili bezesporu mezi nejdiskutovanější páry historie reality show Výměna manželek. Diváky tehdy epizoda s touto dvojicí pobouřila hlavně tím, že mladá maminka Iva se svým o bezmála třicet let starším partnerem otěhotněla v pouhých patnácti letech. Šest let od natáčení na sebe nyní netradiční rodina opět strhává pozornost díky TikToku.

Teprve patnáctiletá Iva se svým o osmadvacet let starším partnerem Marianem šokovali před lety celý národ. Televizní diváci věkový rozdíl nemohli skousnout a Mariana tehdy označovali jako pedofila. Účastník Výměny se nyní objevil na síti TikTok, kde se ve svých videích vyjádřil k natáčení reality show.

"Ta Výměna byla taková nešťastná. Lidé nás potom kamenovali, dá se říct, kvůli tomu, že jsem já jakoby pedofil a dědek a nevím, co ještě. Záleží, jak to člověk bere. To, co vidíte v televizi, nemusí být kolikrát ani pravda," říká s odstupem času Marian a dodává, že epizody jsou zkrácené a sestříhané. "Jednu rodinu udělají skvělou a tu druhou na prd," tvrdí dvojnásobný otec s tím, že rozhodně netrpí žádnou sexuální deviací.

"Já jsem nikdy mladé holky nevyhledával, měl jsem i starší ženské, než jsem já. Ani teď je nevyhledávám, protože mám svou rodinu rád. Manželce bych nikdy nezahnul a děti bych nikdy nezklamal," vysvětlil Marian.

Marian se o svou rodinu snaží starat ze všech sil a nedávno dokonce vzal manželku s dcerami na dovolenou do Tuniska.

"Nechali jsme tam i s tou dovolenou 80 tisíc. Ale nelituju toho, děti si to užily. Půjčili jsme si z banky. Já slušně vydělávám a manželka též pracuje v jedné firmě," prozradil milující otec, kde na výlet získal finance.

Marian se mimo jiné vyjádřil také k obvinění, že by se s Ivou začal scházet, když byla ještě pod zákonem. "Když jí bylo 14, jen jsme si psali na Facebooku. Jezdil jsem za ní do pasťáku, vozil jí věci a psychicky jí pomáhal. Vyspali jsme se spolu, když jí bylo 15 a půl. Měla všechno vyvinuté normálně, takže jsem neviděl důvod, proč bych měl být pedofil," obhajuje se účastník reality show. Zkušenosti s natáčením prý dodnes lituje a podruhé už by do Výměny manželek rozhodně nešel.

"Natáčeli jsme před 6 lety a stále nás lidé pranýřují. Za ty peníze to v žádném případě nestojí. Samozřejmě mi bylo líto, že z nás udělali takové blbce," uzavřel.

