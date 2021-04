Výměna manželek: Urážky, štěnice, napadení a operace nohy, jak žijí rodiny dnes?

Další díl Výměny manželek, na který diváci jen tak nezapomenou. Své životy přišly ukázat do televize Iveta z Jablonce nad Nisou a na druhé straně Iveta z vesnice Brznice a obě předvedly pořádnou show. Ani po skončení natáčení ale vyhrocené emoce mezi rodinami nekončí a dál na sebe hází špínu! Kdo skončil na operačním sále a jak se obhajuje pár, který měl doma údajně štěnice?

Ve Výměně manželek se občas objeví jedinci, kteří se svým chováním zaryjí divákům hluboko pod kůži, a to se přesně stalo ve středečním díle oblíbené reality show.

Tentokrát si hospodyně sice neměly co vyčítat, obě totiž ve svých domácnostech měly neuvěřitelnou špínu. Obě Ivety ale měly dojem, že úklid zvládají na jedničku.

Hůř ovšem snášela pobyt v cizí rodině Iveta z Jablonce nad Nisou, která měla s náhradním tatínkem konflikty od prvního dne. Problém se vystupňoval, když se Ivetě udělala jakási vyrážka po celé noze a ona musela vyhledat kožního lékaře a následně tvrdila, že Honza má se svou ženou doma štěnice. Ani po měsících od natáčení si rodiny nedokážou odpustit.

Iveta z Jablonce skončila v péči psychologa, Honza na ni měl vzít nůž

"Co se dělo mimo kamery, katastrofa. Tam se dělo to, že oni na mě nemluvili jménem. Já jsem byla kráva, svi*ě. Já jsem jim nic neudělala. On na mě vzal i nůž. Mně přijde, že on je blázen a ne já," nařkla Iveta z Jablonce náhradního manžela Honzu.

Účastnice reality show prý musela následně vyhledat odbornou pomoc. "První dva měsíce jsem to nedávala psychicky, navštěvovala jsem i psychologa, absolutně jsem to nedávala. Co jsem si tam zažila, to nikdo neví," tvrdí.

Iveta si prý kromě děsivých vzpomínek odnesla z náhradní rodiny také vážné zdravotní problémy. "Mám problémy, protože jak mě tam něco poštípalo, nejspíš ty štěnice, tak vlastně já jsem přijela domů a oteklo mi celý stehno, tak jsem s tím druhej den šla na chirurgii a tam mi řekli, že jak jsem si to škrábala, tak jsem si zanesla něco do kůže a dostala jsem z toho trombózu. V říjnu následovala operace a pak se po tý operaci zjistilo, že se mi ta trombóza dostala do celý nohy," řekla webu Novaplus.cz.

Iveta s Honzou se brání, "Byl u nás deratizátor, David mluvil jen o sexu!"

Ani druhá rodina nevzpomíná na natáčení Výměny manželek v dobrém. "My na to vzpomínáme hodně ve zlém. Pozvali jsme deratizátora, nenašel tam žádný štěnice a pak jsem se bavil ještě s doktorkou na kožním, u které Iveta byla. Ta mi jasně řekla, že jí vůbec neříkala, že by to mohlo být od štěnic. Měla mít nějaký prášky na alergii na psy, ale nebrala je a odůvodnila to tím, že dvě stovky za prášky dávat nebude. Pak si rozškrábala štípance od komárů a začalo jí to hnisat," vysvětloval Honza svou verzi celého příběhu.

Iveta z Brznice prý s vyměněným manželem problémy neměla, vadilo jí ale, že neustále probíral sex v době, kdy byly vypnuté kamery. "Podle mě je spíš takovej ňouma, typickej podpantoflák. Věčné téma mimo kamery byl sex. Neustále si stěžoval, že nemá sex," tvrdí Iveta, která se přihlásila do Výměny hlavně proto, aby jí doma pomáhaly její dvě pubertální dcery. To se ale prý nestalo. "Dětem to vydrželo jen asi dva týdny. Ale teď říkám, že mám nejlepšího chlapa na světě, protože opravdu pomáhá se vším. To bylo to hlavní, o co mi šlo," uzavřela.

Předminulý díl se ve Výměně objevil Matěj Stropnický.

Zdroj: Youtube