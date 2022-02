Kdo psal manuál? Jakub z Výměny manželek ví, proč si na něj starší dcera zasedla

Zdroj: TV Nova

Nová epizoda reality show Výměna manželek byla velmi netradiční. Jedna z rodin totiž na desetidenní misi v cizí domácnosti vyslala tatínka namísto maminky. Jakub se ale ve své prozatímní rodině velmi rychle zorientoval a v prvních chvílích se všemi vycházel na výbornou. To se ale změnilo ve chvíli, kdy si začal všímat takřka až pedantského chování nejstarší dcery Katky.

V nové epizodě reality show Výměna manželek se diváci seznámili s rodinou, která žije v Nové Vsi pod Pleší, a to Jakubem (29), Terezou (20) a dvojčátky Nikolkou a Kristýnkou (2). Na druhé straně se pak představili Adriana (39), Zdenek (47), Katka (14), Natálie (11), Šimon (9) a Matouš (4).

Jakub a Tereza mají své soužití nastavené poměrně nekonvenčně. Zatímco Tereza je živitelem rodiny, Jakub je doma na mateřské dovolené a stará se o dcery. Byl to tedy právě Jakub, kdo se na deset dní prohodil s Adrianou. Zpočátku byla jeho prozatímní rodina z jeho přítomnosti v šoku, po malé chvíli si na sebe ale všichni zvykli a zdálo se, že deset dní zvládnout levou zadní. Jakubovi ale časem začala poměrně dost lézt na nervy čtrnáctiletá Kateřina, která neustále kontrolovala, zda Jakub uklidil všechno tak, jak manuál káže.

Manuál psala dcera

Jakub se po příjezdu do Mikulova, kde jeho náhradní rodina bydlí, z manuálu dozvěděl, že Adriana v podstatě neustále jen uklízí. Sám se snažil nastavených pravidel držet, ale v novém prostředí zkrátka nestíhal všechno tak, jak se od něj očekávalo. „To bylo asi ten pátý den, když jsem se vrátil z práce a ona už tam na mě čekala ta čtrnáctiletá holka. Začala mi tam vyčítat, co jsem neudělal, přitom ani v manuálu nebylo napsáno to, co po mně ona chtěla,” vzpomíná Jakub v rozhovoru pro Nova Plus na natáčení Výměny manželek.

„Já jsem se potom právě dozvěděl, že celý ten manuál psala Katka (nejstarší dcera, pozn. red.), takže se nedivím, že pak po mně tak šlapala, když to byla prakticky její vymyšlená pravidla,” dodal ještě Jakub.

Peníze vracet nebude

Jakubova rodina na tom během natáčení nebyla po finanční stránce úplně nejlépe a Adrianě nestačily peníze, které jí Jakub nechal. V průběhu Výměny tedy požádala přes produkci svého manžela Zdenka, aby jí poslal tisíc korun na nákup potravin. Mezi osmi očima Jakub Adrianě slíbil, že jí peníze brzy vrátí. Svůj názor ale přehodnotil. „Adriana si sem nechala poslat tisíc korun. Já když jsem přijel domu, tak jsem zjistil, že na veškeré jídlo, které jsem nechal v mrazáku, nikdo ani nesáhl. Navíc jsem se dozvěděl od místních lidí, že Adriana skoro denně vysedávala v hospodě naproti baráku,” řekl Jakub s tím, že jediné, co druhé rodině vrátí, je 500 korun za kytku pro partnerku, na kterou mu Zdenek půjčil.