Lucie z Výměny manželek: Rozvod, dítě s vrahem a výhrůžky sebevraždou!

Lucie už několik měsíců randí s vrahem Michalem. Ten v říjnu 2008 na Husově náměstí v Rakovníku pod vlivem alkoholu a drog dvakrát bodl jiného muže nožem a byl odsouzen ke dvanácti letům ve vězení.

Maminka z Výměny je sice zamilovaná až po uši a se svým novým partnerem neustále sdílí nové fotky, kritiku posledních dní ale prý snáší velmi špatně.

Bývalý vězeň dokonce požádal veřejnost, aby jeho lásce dali pokoj. " Tak to by stačilo ne. Díky vaším urážkám a kecům se Lucka nervově zhroutila. Prosím všechny zúčastněné této konverzace, vyse*te se už na to a nechte tu holku být, má tu čtyři děti, o které se musí starat. S tím, jak na tom je po nervové stránce, to moc nezvládne. Takže stačí, jinak se do toho vloží můj právník, jelikož Lucka přemýšlí nad sebevraždou," pohrozil "vrahoun" Michal v jedné skupině zabývající se Výměnou. Jak tahle ostrá sociální reality show bude pokračovat, to ukáže až čas…