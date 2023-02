Petra z Výměny manželek dostala partnera do blázince: Psychicky ho mučila

Zdroj: TV Nova

Premiérová epizoda Výměny manželek byla opět dost vyostřená. Hlavně pak na jedné straně, kde si desetidenní společné soužití vyzkoušela maminka tří dětí Petra a výbušný Tomáš. Ti se společně dostali do mnoha konfliktů. A mohla za ně právě Petra, která prý ráda způsobuje problémy. Alespoň to tvrdí Tomášova partnerka Lucka, která se od svého prozatímního manžela Vládi dozvěděla dost zvláštní věci.

V nové epizodě Výměny manželek se představila rodina z Mariánských Lázní, kterou tvoří Lucka, její partner Tomáš a jejich dvě děti. Na druhé straně pak diváci viděli rodinu z vesnice Ledce, v níž společně fungují Petra, její partner Vláďa a tři děti.

Petra se ihned po příjezdu do náhradní rodiny zhrozila. Zjistila totiž, že Lucka s Tomášem chovají několik psů, o které se bude muset starat. Nabyla také dojmu, že pár raději investuje peníze a svou pozornost do psů namísto toho, aby se řádně starali o děti. Zároveň si Petra stěžovala na to, že v náhradní domácnosti není z čeho vařit, a dušovala se, že u ní doma mají její děti, na co si vzpomenou. Z jejího pohledu bylo v Mariánských Lázních vše špatně. Jak ale po natáčení uvedla Lucie, problém bude spíš právě v Petře.

Petra lhala

Přestože Petra prohlašovala, že se její děti mají jako v bavlnce, skutečnost je podle Lucie docela jiná. „Postupem času jsem zjišťovala, že tam ty děti jsou jakoby bokem. Ony chodí do školy, ale ani se nestravují ve školní jídelně. Takže ony ráno nic nesnídaly, pak měly svačinu, ten salám, protože nic jiného nejedly, a pak přišly na oběd a vůbec nejedly,” vyprávěla v rozhovoru pro nova.cz Lucie, podle které děti vůbec nebyly zvyklé se normálně stravovat, a tak dementovala Petřino tvrzení o tom, jak denně vyvařuje. To ostatně už během Výměny prohlásily i její děti.

Partnera psychicky vydeptala

V průběhu natáčení se začala Lucie dozvídat stále další a další věci, které jí vyrážely dech. Nejvíce jí ale v hlavě utkvěla informace o tom, jak zle se chová Petra ke svému partnerovi Vláďovi. „Když jsem ke konci mluvila s Vláďou, tak se mi svěřil, že ho kdysi Petra tak psychicky vydeptala, že skončil v Dobřanech. A musel brát nějakou dobu prášky, aby to všechno zvládal. Volala na něj policajty a tak. Já prostě vidím, že ten problém je v Petře. Ona není normální člověk,” uvedla Lucie, pro kterou bylo mimo jiné nepochopitelné, proč má tříletý Tomášek ve svém věku stále plenky a neumí vůbec chodit na nočník.