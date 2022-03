Smutná zpověď Lucie z Výměny manželek: Po natáčení ji zasáhla rodinná tragédie

Zdroj: TV Nova

Lucie z nejnovější epizody Výměny manželek byla po příchodu do své náhradní domácnosti v šoku. Nemile ji překvapil nepořádek a také obnažené zásuvky, které podle ní představovaly obrovské nebezpečí pro děti. Nevycházela ani se svým prozatímním partnerem Michalem. Konec Výměny a návrat domů pro ni tedy byl bezpochyby vysvobozením. Přestože v ní účast v pořadu zanechala mnoho pocitů, v dnešních dnech má Lucie starosti zcela jiné. Jak totiž s pláčem přiznala, po natáčení její rodinu zasáhla smutná zpráva.

Když devětatřicetiletá Lucie v nejnovější epizodě reality show Výměny manželek vstoupila do své prozatímní domácnosti, už ve dveřích si začala všímat nejrůznějších nedostatků. V první řadě ji zarazil nepořádek, špinavá vana, na některých místech zdemolovaná podlaha a také špatně zajištěné zásuvky.

Nepříjemně překvapená byla po chvíli i ze svého náhradního manžela Michala, který měl na výchovu a stravování svých dětí jasný názor, jež nehodlal měnit. S Lucií si tedy rozhodně nijak zvlášť nesedli. „Nejhorší byl asi ten chlap, co jsem k němu přijela. Protože se s ním nedalo komunikovat. Prostě žádný zájem, žádné koníčky. Je to člověk, který myslí jen sám na sebe,” vzpomínala na svůj pobyt v Jirkově Lucie pro Nova Plus.

Smrt v rodině

Ať už ale pobyt v náhradní domácnosti působil na Lucii jakkoliv, v současné době na něj nijak nevzpomíná. Řeší totiž mnohem závažnější problémy. Jak v rozhovoru prozradila, její rodina si momentálně prochází velmi náročným obdobím. „Před pár dny přišla strašně smutná zpráva. Staršímu synovi zemřel tatínek,” svěřila se se slzami v očích Lucie, která, byť s otcem syna Dana již dávno pár netvoří, situaci dle všeho velmi těžce snáší.

Velké změny na druhé straně

Irena s Michalem oproti Lucii nyní prožívá spokojené období. Po natáčení totiž měli dostatek financí na to, aby si konečně upravili byt k obrazu svému. „Už máme novou elektriku, kuchyň, jádro, koupelnu. Vlastně máme teď všechno nové, od podlah až po stropy,” radovala se Irena, jejíž rodina se má dle jejích slov v současné době velmi dobře. Zdá se, že si tedy některé z Luciiných poznatků Irena vzala k srdci.