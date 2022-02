Děti byly podplacené matkou: Naďa z Výměny manželek přišla s šokujícím tvrzením

Zdroj: TV Nova

V nejnovější epizodě reality show Výměna manželek čekal na Naďu v náhradní rodině šok. Krátce po jejím příjezdu se jí totiž začaly její prozatímní děti svěřovat s tím, že je jejich otec nesmírně výbušný a že se jej častokrát i bojí. Po natáčení se ale podle Nadi ukázalo, že bylo všechno jinak. Jejich matka Gabriela prý svým dcerám před natáčením přislíbila finanční odměnu, pokud budou záměrně svého otce špinit.

V nové epizodě Výměny manželek se diváci setkali s rodinou, která žije v Rotavě, a to Gabrielou (38), Davidem (42), Danielou (15), Jarmilou (14), Davidem (10) a Jakubem (6). Na druhé straně se pak představila Naďa (32), Štefan (37) a jejich sedmiletá dcera Míša. Naďa byla po příjezdu do své náhradní domácnosti poněkud v rozpacích, a to hlavně proto, že ji čekala péče o čtyři děti. Zároveň ji zaráželo, nakolik je zvyklá Gabriela svého manžela obskakovat. Její rozporuplné pocity se ještě prohloubily ve chvíli, kdy se dozvěděla, nakolik cholerický její náhradní manžel David je. Starší dcery se Nadě dokonce svěřily, že jde z jejich otce kolikrát strach.

Úplatky ve Výměně?

Naďa již během natáčení nabyla podezření, že k ní její náhradní rodina není tak úplně upřímná a nikdo jí neříká věci tak, jak skutečně jsou. V rozhovoru pro Nova Plus pak Naďa vyrukovala s velmi znepokojujícím tvrzením. Děti prý dostaly peníze za to, aby záměrně špinily svého otce. „Gábina dětem řekla, že jim dá peníze za to, když budou špinit vlastního tátu,” prohlásila Naďa s tím, že tuto informaci získala už během natáčení právě od svých náhradních dcer. „Že jim dá tři tisíce za to, když budou říkat, že je táta špatný,” dodala ještě Naďa.

Gabriela během Výměny několikrát prohlásila, že má rovněž ze svého manžela strach. Ani těmto slovům ale Naďa nevěří. „Ona lže, ona se hodně přetvařovala,” míní Naďa.

O ničem takovém nevím!

Gabriela se v povídání o tom, jak se její rodině daří po natáčení, svěřila, že se věci u nich doma obrátily k lepšímu a nejrůznější neshody si mezi sebou všichni vyjasnili. Jak to ale bylo s oněmi úplatky? Gabriela informace, které přinesla Naďa, rázně popřela. „Tak o tomhle já opravdu nic nevím. To není pravda. To slyším poprvé. Nevím, kde jste na to přišli, ale pravda to není!” hlásila Gabriela, která jakákoliv nařčení z toho, že podplatila děti, jednoznačně odmítá.