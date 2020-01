Výměna manželek: Trapné výmluvy a olizování před kamerou! Jak rodiny dopadly?

Lucie rozhodně nevypadala, že by jí pozornost náhradního manžela byla nepříjemná. "Můžu se do tebe zavěsit," koketovala s Vlastou již po cestě do hospody. Druhý den ráno však popírala jakýkoliv zájem a vše svedla na "úchylného tatínka."

"On se na mě sápal a strkal mi jazyk do pusy," tvrdila na kameru Lucie, Vlasta nevěděl, jak se jejím nařčením bránit! "Nechal jsem se unést. Měla narozeniny, říkala, že jsem jí ještě nedal pusu. Zatáhla mě do toho," tvrdí na svou obranu obviněný otec.

Po odvysílání pořadu ještě Vlasta dodal, že o nic nešlo a pusu chtěla za každou cenu Lucie, která v ten den slavila narozeniny. Markétě toto vysvětlení stačilo a za svým mužem stojí a odpustila mu! "Ta ženská ho do toho dostala, on za nic nemůže, nezlobím se na něj."

U Lucie a Vlasty se ovšem rodinné poměry změnily, jejich dcera totiž odešla z domova! A to je jí teprve šestnáct let!