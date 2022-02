Po natáčení Výměny manželek Petra otěhotněla, s partnerem se ale rozešli

Zdroj: TV Nova

Petra a její partner Jarda z nové epizody Výměny manželek se do reality show přihlásili kvůli občasným hádkám, které jejich vztah narušovaly. Doufali ale, že se právě tohle po natáčení změní a společně najdou druhý dech. A přestože dle všeho po skončení Výměny vztah této dvojice fungoval, nakonec se všechno rozpadlo jako domeček z karet.

Nová epizoda Výměny manželek představila rodinu z Chomutova, kterou tvořila Petra, její partner Jarda a Petřina dcera z předchozího vztahu Sára. Partneři společně skvěle fungovali, postupem času se ale v jejich vztahu začaly objevovat hádky, které byly také důvodem toho, proč se Petra a Jarda do Výměny manželek přihlásili. Oba dva věřili, že je účast v pořadu sblíží. A to se možná i stalo. Jenže idylka nevydržela dlouho.

Zdroj: TV Nova

Petra po natáčení otěhotněla

Tomu, že se partneři po natáčení sblížili, nasvědčuje i fakt, že se Petra s Jardou rozhodli pořídit si společného potomka. Krátce potom, co se ale Petře podařilo otěhotnět, se ukázalo, že si s Jardou zkrátka nejsou souzeni. A tak se rozešli. „U nás se toho změnilo docela dost. Jsem ve třetím měsíci těhotenství. S Jardou. Ale nejsme spolu, nežijeme spolu,” překvapila Petra v rozhovoru pro Nova Plus. „Prostě nám to asi nějak nevyšlo, ta láska. Ale čekáme miminko a těšíme se oba dva,” dodala ještě mladá maminka, která důvod rozchodu moc rozmazávat nechtěla.

Dopadlo to, jak to dopadlo

„Každý z nás je zkrátka jiný,” řekla jen k rozchodu Petra, avšak z jejích slov bylo patrné, že s Jardou i po rozpadu vztahu skvěle vychází a nemají mezi sebou žádné problémy. Dokonce se i často navštěvují. „Já vím, že Jarda je dobrý táta. O Sárinku se skvěle staral celých těch 7 dní, co byla Výměna. A Sárinka, ta ho miluje. I doteď. Navštěvujeme se, všechno je v pohodě. Jenom prostě ten vztah nám nějak neklapnul,” svěřila se ještě Petra.

Petra si ve své náhradní rodině užila svoje. To je patrné i z toho, že svůj pobyt na druhé straně ukončila už sedmý den. Vadilo ji cholerické chování jejího náhradního partnera Emanuella, jeho lži a také fakt, že jí do pokoje nainstaloval kameru, kterou jí měl, jak se Petra domnívá, sledovat. „Já jsem se na to snažila zapomenout. Bylo to pro mě těžký. Hlavně první měsíc po Výměně. Ale po delší době na to koukám s nadhledem. Stalo se, co se stalo,” uvedla ještě Petra, jak na natáčení vzpomíná.