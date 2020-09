Cholerik Martin z Výměny manželek: Po natáčení plodí další děti!

Nejraději vzpomínám na tu pouť, to byl krásný zážitek, měla jsem to jako dovolenou. Žít bych tam ale bohužel nemohla, jelikož neumím jazyk," zavzpomínala Tereza pro Nova Plus.

Kvůli novému přírůstku si rodina našla větší byt a ačkoliv Magda mezi osmi očima tvrdila, že nechce Martina s Terezou ani vidět, údajně jsou v kontaktu!

"Přes Facebook si občas napíšeme," překvapila Plzeňačka Tereza touto informací. Na závěr ještě dodala, že její vztah s Martinem je stále stejný jako v době natáčení! "U nás se nic nezměnilo," uzavřela…