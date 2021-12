Ona mě podvedla první! Táňa ve Výměně manželek bude radit paroháči

Zdroj: TV Nova

Výměna manželek se opět vrátila na obrazovky. V tomto díle uvidíme, jak si Jana, která hodně pracuje a méně se stará o rodinu, poradí v domácnosti s více dětmi a jestli pomůže Táňa prozatímnímu manželovi najít důvod, proč setrvávat ve vztahu, či naopak.

Zdroj: TV Nova

V nové epizodě se setkáme s partnery, kteří žijí v Krnově, Janou (43), Ondrou (36) a Amálkou (6). Do Výměny manželek přihlásila rodinu Jana, hlavním důvodem jsou peníze. Oba partneři jsou hrozně tvrdohlaví a když se pohádají, tak spolu třeba týden nemluví. Ondrovi se nelíbí, že Jana hodně pracuje v hospodě a nemá čas na rodinu. Chtějí si zjistit, jestli spolu budou, nebo ne.

Na druhé straně se poznáme s Táňou (36), Kamilem (39), Petrem (17) a dvojčaty Martinem a Ondrou (10), kteří žijí ve Frýdku Místku. Táňa má pocit, že je na vše sama. Kamil jí s ničím nepomůže a celá situace dělá velké problémy ve vztahu. Manželé se poznali před čtrnácti lety.

Výměna manželek se tentokrát ponese v celkem klidném duchu, nicméně po nějaké době vyplují na povrch fakta, která náhradní manželce trochu vyrazí dech. Táňa se dozví, že byl Ondra Janě nevěrný, nelení a Ondry se na celou situaci zeptá. Ondra nevěru přiznává a vysvětluje, že mu je to líto a byla to chvilková záležitost. Nicméně se Táně svěří s tím, že Jana mu byla nevěrná první. Následující noc Ondřej vůbec nespal a druhý den říká na kameru, že na celou situací přemýšlel a je rozhodnutý vztah s Janou ukončit. Jak to celé dopadne?