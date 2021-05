5. výměna ministra zdravotnictví: Arenberger končí, vrací se Adam. Národ se baví

Po skandálech vzniklých kolem osoby Petra Arenbergera se rozhodl sám ministr zdravotnictví z vlády odstoupit. K překvapení všech ale pátý ministr za rok nebude žádným nováčkem, na post se vrací po pauze Adam Vojtěch a i když od oznámení novinky uběhlo jen pár hodin, internet zaplavily vtipy na toto téma!

Česká republika od vypuknutí pandemie mění minstry zdravotnictví jako na běžícím páse. V době největší krize odstoupil již zaběhlý Adam Vojtěch a od té doby na postu žádný z jeho následovníků nevydržel déle, než pár měsíců.

Roman Prymula, který zastoupil Vojtěcha, byl donucen rezignovat kvůli své návštěvě restaurace, navíc bez roušky, v době, kdy to bylo striktně zakázáno. Ve funkci tak vydržel přesně měsíc a týden.

O trochu lépe si vedl Jan Blatný, který rezort převzal loni v říjnu a vedl ho až do letošního dubna. Na začátku dubna se stal novým ministrem zdravotnictví Petr Arenberger, ten ale po měsíci způsobil skandál kolem svého majetku.

"Daně platím poctivě. Daňová přiznání mám v pořádku. Bohužel jsem nesprávně vyplnil majetková přiznání a vytvořil tak prostor ke kreativním spekulacím. To je to jediné, co jsem provedl. Co jsem ale zažil poslední týden, připomínalo spíš mediální lynč než seriózní zpravodajství," uvedl Petr Arenberger, když oznamoval svou rezignaci.

Jelikož už Andrej Babiš vybral celou škálu adeptů a žádný z nich se neosvědčil, rozhodl se vrátit k ověřenému Adamovi Vojtěchovi, který odešel bez skandálu a nebyl spojený s žádnou "špinavou" kauzou, na rozdíl od jeho kolegů.

Kolotoč střídání ministrů je ale samozřejmě skvělá příležitost pro humoristy, kteří se tématu během krátké chvilky zhostili a na toto téma vzniklo mnoho vtipů dokazující, že Češi neztrácí humor ani v krizových situacích. Pojďte se s námi zasmát do naší galerie, kde jsme pro Vás vybrali to nejlepší z českého internetu, garantujeme, že se pobavíte.