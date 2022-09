Jajáček Meghan Markle: V důležitém projevu mluvila jen o sobě, lidé ji vypískali

Meghan Markle

Dalo by se takřka bez nadsázky říct, že kamkoliv Meghan Markle vkročí, tam veřejnost zuří. Vévodkyně ze Sussexu nyní poprvé od svého opuštění královské rodiny vystoupila na veřejnosti ve Velké Británii, kde měla v rámci akce pořádané One Young World hovořit o rovnosti pohlaví. Namísto toho ale mluvila spíše o sobě. A lidem se to pochopitelně nelíbilo.