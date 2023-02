Při natáčení seriálu Vyprávěj vzniklo několik lásek, přišla ale i smrt a smutek

Zdroj: Profimedia

Seriál Vyprávěj i po letech od své premiéry stále patří k těm nejúspěšnějším a nejpopulárnějším českým seriálům. Za to může nejen propracovaný scénář, ale také hvězdné obsazení. Hodně se toho ale nedělo jen před kamerou, ale i za ní. Celý štáb měl totiž při natáčení o zážitky postaráno.

Když Česká televize v létě roku 2009 uvedla na obrazovky seriál Vyprávěj, snad nikdo netušil, jaký se z něj stane hit. Pravidelně jej sledovaly miliony diváků, a tak se seriál nakonec dočkal 115 epizod, jež byly odvysílány v šesti sériích. Seriál se tak natáčel dlouhé 4 roky, během kterých si jak seriálové postavy, tak i štáb a herci prožili mnoho.

Jeden den smrt v seriálu, druhá den v realitě

Natáčení seriálu Vyprávěj bylo pro mnohé veselé a plné humorných chvil. Herci si společně sedli a měli se rádi. O to horší pak pro ně ale bylo úmrtí Radoslava Brzobohatého, který ve Vyprávěj ztvárňoval postavu Františka. A právě postava Františka i v seriálu zemřela. Smutným paradoxem je, že jen den poté, co Radoslav Brzobohatý natočil smrt své postavy, odešel do hvězdného nebe i on sám.

Nová láska

Smutný okamžik byl ovšem vykoupenou spoustou těch veselých. Během natáčení totiž vzniklo hned několik párů. Ten nejvýraznější tvoří herečka Veronika Arichteva (v té době ještě Nová) a režisér Biser Arichtev. Spolupráce na seriálu ale také svedla dohromady Janu Bernáškovou a scenáristu Rudolfa Merknera.

Peripetie při natáčení

Protože je Vyprávěj dobový seriál, musela tvůrci vše uzpůsobit tomu, aby danému období odpovídali kulisy i rekvizity. V jeden moment ale tvrdě narazili. Sháněli totiž typickou kuchyňskou linku, kterou měl v 70. letech doma snad každý. Nemohli ji ale najít. Až se jim jednou podařilo objevit domácnost, v níž se stále ona kuchyňská linka nacházela. Nakonec se dohodli s majiteli na tom, že si linku mohou vzít, přičemž jim výměnou za to koupí linku novou.

Tvůrci během natáčení potýkali s mnoha problémy, jejich úsilí se jim ale vrátilo v plné parádě. Leckdy si museli šikovně vyhrát i s obsazením, které na první pohled nemuselo některým dávat smysl. Vnímavější diváci si mohli všimnout také věkových nepřesností u několika postav. Například v pozdějších epizodách ztvárňoval syna Evy, kterou si zahrála Andrea Kerestešová, herec Matěj Hádek. Ten je přitom o celých 9 let starší než sama herečka.

