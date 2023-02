20 let od smrti Oty Ševčíka: Sexuální orientaci netajil, hrál role gestapáků

Zdroj: Profimedia

Herec a režisér Oto Ševčík byl známý především díky rolím nacistů, gestapáků a jiných německy mluvících záporáků. Aby také ne, když se narodil do německé rodiny a původně se jmenoval Richard Ott.

Oto Ševčík se narodil do rodiny německé matky a německy mluvícího otce ze Spiše, proto byl znám především jako herec německých rolí. Říkalo se, že jeho role fašistů jsou tak věrohodné, že by je nikdo jiný lépe nezahrál. Uměl však hrát i komediální role. Jistě si na něj vzpomenete v pohádce Princezna ze mlejna.

Ševčík se narodil 23. října 1931 v Karviné. Absolvoval režii na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Následně hrál ve Vesnickém divadle v Praze, poté začal putovat po dalších českých scénách. Vystřídal tak Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Divadlo S. K. Neumanna v Praze nebo činohru Státního divadla v Brně.

Narodil se německým rodičům, musel vstoupit do NSDAP

Vzhledem k tomu, že se germánsky vypadající herec narodil v Německu, bylo nevyhnutelné, aby vstoupil do NSDAP, což byla instituce pro dospívající chlapce a on si to samozřejmě po válce vyžral plnými doušky. Naštěstí byli jeho rodiče po válce už staří a maminka ochrnutá, jinak by byli vyhoštěni z Čech. Takhle přišli o veškerý majetek.

Ševčík také krásně zpíval. Působil ve školním sboru, hrál s ochotníky, a dokonce uvažoval, že bude studovat operní zpěv. Nakonec ale vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně obor činoherní režie. Sám ale často i hrál a je paradoxem, že diváci ho znají spíše jako herce než jako režiséra.

Svou sexuální orientací se nikdy netajil, byl gay

O svém soukromí Ševčík sice nikdy nemluvil, ale svou sexuální orientací se netajil. Byl homosexuál. Dělal si dám ze sebe legraci, že je Němec, není členem komunistické strany a ještě navíc je homosexuál. Prostě pro tehdejší Československo něco nepředstavitelného.

Po revoluci vedl jako umělecký šéf Národní divadlo v Brně, a poté Divadlo pod Palmovkou. Hostoval ale i na dalších pražských divadelních scénách.

Nakonec zemřel po dlouhé a těžké nemoci 25. února 2003 v Praze ve věku nedožitých 71 let.

Zdroje: ČSFD, Reflex