Beránek hnije ve vězení, Pluta hledá Interpol: Problémové hvězdy reality show

Zdroj: Profimedia

Hvězdy známých reality show neustály svou slávu. Řada z nich se dostala do problémů se zákonem nebo do dluhů. V posledních dnech otřásla internetem kauza rapera Pluta, který se proslavil v reality show VyVolení.

Pluto, vlastním jménem Daniel João, je hledaný Interpolem. Čtyřiceti dvouletý exVyVolený se měl v Brazílii účastnit finančního podvodu na tisíce lidí. V údajném podvodném gangu měl být s Plutem i jeho český kamarád David Soukup.

Podvod podle filmu

Celý příběh připomíná film Vlk z Wall Street. Pluto a jeho společníci najali do call centra stovky chudých Brazilců, kteří po telefonech lákali občany Brazílie k údajně výhodným investicím do akcií. Peníze si následně nechali poslat na účty. Za nějaký čas investory informovali o tom, že kvůli poklesu trhů jejich peníze zmizely. „Ve skutečnosti nic neinvestovali, nýbrž rovnou zpronevěřili,“ objasnili vyšetřovatelé. Skupina fungovala nejméně čtyři roky, během kterých podvedla tisíce lidí. Podle brazilské policie se zisk pohyboval v řádu milionů brazilských realů, tedy zřejmě vyšších jednotek nebo nižších desítek milionů korun.

Vinu popírá

Samotný Daniel si z celé situace nedělá hlavu. Pro Extra.cz promluvil o tom, co si o této kauze myslí. "Snaží se požádat o moje vydání, ale jsem český občan, takže mají smůlu. Oni si jedou podle svého, my tu máme jiný systém." Dále přibližíl i to, jaká byla jeho role v podvodné firmě. "V Portugalsku jsem byl hlavní školitel komunikace. Operátory učím, jak komunikovat s klienty a jak prodávat. A ty finanční instituce mají klienty, někteří z nich vydělají peníze, jiní o ně přijdou." I když svou vinu popírá, ví o tom, že se ve firmě pohyboval kriminálník. "Do té firmy, která se teď řeší, se infiltroval jeden kriminálník, Brazilec, který nás po pár dnech ve společnosti přišel vydírat, že chce dvacet nebo třicet tisíc éček, nebo že začne mluvit," dodal.

Problémy s penězi

Ani další hvězdičky reality show nejsou bez škraloupu. Petr Zvěřina zářil také v reality show VyVolení, následně se objevil i v novácké reality show Trosečník. Vymetač televizních show se přihlásil dokonce do pořadu City Survival, kde musel pět dnů žít v hlavním městě jen se stokorunou. Po této zkušenosti otevřeně přiznal, že tak často žije i v reálném životě. "Prakticky to, co vydělám, utratím, a to, co nevydělám, nemůžu utratit. Takže peníze jsou podle mého věc, která by měla plynout." Díky neustálému problému s financemi se Petr snažil živit a hlavně proslavit, jak se dalo. Jednu dobu se populární DJ živil i jako taxikář.

Vězení

Vítězka reality show Hotel Paradise Nela Slováková svou popularitu vytěžila na maximum. Takové štěstí už ovšem neměl Leo Beránek, se kterým se ve vile blonďatá sex bomba zapletla. Raper Leo Beránek se s bohatým tatínkem v zádech snažil prorazit do světa showbyznysu. Leo mladší vydával rapové songy jak na běžícím páse, úspěchu se ale nedočkal. Za své výkony získal anticenu Zlatý David za nejhoršího zpěváka roku. Ten samý večer, kdy cenu obdržel, neudržel nervy na uzdě a zmlátil náhodného kolemjdoucího.

Za tento svůj čin šel na rok do vězení. Po návratu z výkonu trestu se oženil s pornoherečkou Connie Hozak, se kterou se dočkal narození dcery Violette. Po krátké chvilce rodinného štěstí přišel rozvod a další obvinění. Hozak dokonce zveřejnila, že se na ní Beránek dopouštěl násilí a údajně ji měl dokonce vyhrožovat i se zbraní. V roce 2018 opilý zmlátil před pražským klubem Ateliér muže do bezvědomí. Tím to ovšem neskončilo. O pět dní později si s partou kamarádů šel vyřídit účet s invalidou, který mu měl prodat špatný pervitin. Soud ho poslal na šest let do vězení.