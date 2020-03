Alžběta II., princ Harry nebo Charles? Kdo je nejhloupější člen královské rodiny

Královna do školy nikdy nechodila, její manžel Filip jich ale naopak vystřídal mnoho. Důvodem bylo časté stěhování jeho rodiny do různých zemí, včetně Německa a Francie. Nakonec absolvoval Královskou námořnickou školu v Dartmouthu a následně se zapojil do boje proti německé armádě v začínající druhé světové válce.

Charles byl rodiči veden ke studiím už proto, že se měl stát následníkem trůnu, a chtěli pro něj co nejlepší vzdělání. Princ ovšem nikdy nebyl zrovna výjimečný student. Začínal na londýnské Hill House School, kvůli neshodám s vedením školy ale přestoupil na základní školu v Berkshire a později navštěvoval školu ve Skotsku. Krátce také chodil na střední školu v australské Victorii.

Střídání škol nejspíš Charles podědil po otci, nakonec ovšem získal vytoužené tituly, bakalářský a o pět let později také magisterský…