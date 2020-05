5 šokujících vztahů Renée Zellweger: S kým randila slavná Bridget Jonesová?

Renée Zellweger má v srdcích lidí po celém světě své nezpochybnitelné místo po rolích ve filmech jako byly deníky Bridget Jones nebo muzikál Chicago. To ví asi každý… Málokdo ale ví, že o co víc byla jako herečka úspěšná na plátně, o to méně se jí dařilo v soukromí. Jaká je historie vztahů herečky, která svůj obličej před pár lety nadobro změnila plastikami?