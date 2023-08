Waldemar se kvůli mně rozplakal: Bohuš Matuš vzpomíná na chvíle se svým vzorem

Zdroj: Profimedia

Vdova po legendárním hudebníkovi Waldemaru Matuškovi Olga je po boku svého nového muže velmi spokojená. Radost má také z toho, že odkaz jejího zesnulého manžela je stále živý. Udržovat jej jí pomáhá zpěvák a hudebník Bohuš Matuš, pro kterého jsou “Waldovy” písničky velmi oblíbenou součástí jeho repertoáru. Jak prozradil pro Kafe.cz, s Olgou své interpretace známých písní čas od času konzultuje.

“Když jsem s Olinkou naposledy mluvil, říkala, že mě má Walda rád a určitě se mu moje ztvárnění jeho písniček líbí. Já jsem zase rád, že pomáhám udržovat jeho odkaz, protože dnes rádia tyhle starší písničky, které jsou taková klasika, moc nehrají,” prozradil Bohuš Matuš pro Kafe.cz.

“Na svých koncertech ale Waldovy písničky hraji moc rád a je pravda, že lidé pořád chodí. Jsou to ale většinou spíše starší ročníky, pro které je tahle hudba součást jejich mládí,” vysvětlil nadaný hudebník s úsměvem a dodal, že je rád, když může publiku udělat radost.

Před třemi lety si Olga Matušková vzala za muže Jiřího Plannera, který byl Matuškovým celoživotním kamarádem a je také kmotrem jejich společného syna - Waldemara mladšího. Společně žijí v Americe a do Česka se dostanou jen zřídka. Daří se jim ale dobře.

Bohuš Matuš Waldu rozplakal

Waldemar Matuška zemřel v roce 2009 na zápal plic a následné srdeční selhání. Místem, kde vydechl naposledy, byla Florida, ale pohřben je na pražském Vyšehradě po boku dalších slavných osobností Česka.

Na Matušku před časem Bohuš Matuš zavzpomínal pro deník Aha. “Na konci představení, v němž jsem účinkoval, jsem Waldovi zazpíval jeho Slavíky z Madridu a on se rozplakal. Úplně mě to dostalo. Řekl mi: Bohuš, tvůj hlas mi připomíná ten můj, když jsem byl mladý. Je tvojí povinností zpívat mě dál, protože to, na rozdíl od jiných, opravdu umíš,” popsal pěknou vzpomínku zpěvák.