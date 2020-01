Odhalení: Zesnulá Whitney Houston roky tajila vášnivý lesbický vztah!

Guinessovou knihou rekordů byla v roce 2009 zvolena jako nejoceňovanější umělkyně všech dob. Její ikonické písně I Will Always Love You, I Am Every Woman, Run To You nebo Jesus Love Me nás dokážou roztancovat i dojmout ještě dnes. Houston byla 11. února 2012 nalezena v bezvládném stavu ve vaně. Po neúspěšném oživování ji záchranáři prohlásili za mrtvou. Zpěvačka zemřela na následky utonutí, vinu na tom údajně nesla její závislost na kokainu.



Stejný osud potkal i její dceru Bobbi Kristinu Brown, která se pokusila spáchat sebevraždu utonutím. Zemřela o půl roku později.

Téměř po deseti letech se dozvídáme šokující pravdu o milostném životě jedné z nejprodávanějších zpěvaček všech dob - Whitney Houston měla vést tajný lesbický vztah.