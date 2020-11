Ta ženská snad nestárne! Jak šel čas s Whoopi Goldberg

Informační technologie - IT pracovník/ce programátor/ka 25 000 Kč

Pracoviště: Horní lán č.p. 445/1, Olomouc. Pracovní náplň: - správa a rozšiřování stávajících aplikací - práce v redakčním systému firmy Požadavky: - znalost PHP, MySQL, HTML 5 a JavaScript - znalost dalšího programovacího jazyka výhodou - schopnost analytického myšlení - samostatný a aktivní přístup k řešení problémů - vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita Nabídka: - smluvní vztah formou pracovní smlouvy - práce ve stabilní společnosti, odpovídající ohodnocení - práce na prestižních projektech s významnými klienty - vhodné i pro časově flexibilní studenty Vaše CV s motivačním dopisem a nejlépe s fotografií odesílejte na adresu: jana.navratilova@hcom.cz. Do předmětu napište: Pozice IT pracovník, programátor. Pokud nebudete kontaktováni do 10 dnů od zaslání, nebyl/a jste zařazen/a do prvního kola výběrového řízení