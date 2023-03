Willem Dafoe dorazil do Prahy: Kde můžete slavného herce potkat?

Will Dafoe

Zdroj: Profimedia

Oblíbený herec Willem Dafoe dorazil do Čech, jelikož je jedním z hlavních aktérů nového filmu Nosferatu, který vzniká právě u nás. Kde na hollywoodskou celebritu můžete narazit?

V Česku začalo natáčení amerického snímku Nosferatu, za kterým stojí Robert Eggers. Uznávaný režisér je autorem úspěšných filmů jako Čarodějnice, Maják či Seveřan.

V hlavní roli zazáří Bill Skarsgård, Lily-Rose Deppová (dcera Johnyho Deppa), Aaron Taylor-Johnson či Nicholas Hoult.

Společně se štábem a kolegy dorazil do našeho hlavního města i Willem Dafoe, který si krásy Prahy vychutnává naplno a fanoušci ho v těchto dnech můžou potkat na procházkách po centru.

Ukrajinský boršč mu chutnal

Willem Dafoe během svého pobytu už stihl zamířit například do ukrajinské polévkárny. Na stránkách podniku se později objevily snímky herce a majitelka přiznala, že byla z návštěvy hollywoodské hvězdy naprosto v šoku.

"Dneska k nám zavítala přímo hollywoodská celebrita. A majitelka restaurace se nemůže vzpamatovat z této vzácné návštěvy!" stálo v popisku u momentky, na níž se Dafoe usmívá od ucha k uchu.

"Willemovi Dafoe prý pravý ukrajinský boršč velmi chutnal - dal si ten houbový a po plném talíři se jen zaprášilo," prozradila pyšná podnikatelka, co u nich herec poobědval. Dafoe není v Čechách poprvé. V roce 2016 byl hostem karlovarského filmového festivalu a tehdy si pochvaloval hlavně krásné ženy. Zároveň ale s úsměvem dodal, že by se nerad dostal do problémů.

Dafoe si návštěvu Prahy velice užívá