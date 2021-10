Princ William a Kate Middleton to dokázali: Prolomili rodinnou kletbu

4

Stále jsou spolu nesmírně šťastní.

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Mnohá manželství členů britské monarchie doprovázela řada skandálů a některé z nich došly až k nevyhnutelnému rozvodu. To však není případ prince Williama a jeho manželky vévodkyně Kate. Oba k sobě od počátku jejich vztahu hoří velkou láskou a stali se jakýmsi symbolem spokojeného manželského svazku. Podařilo se jim tak to, co mnohým příslušníkům britské monarchie ne.