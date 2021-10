Princ William a Kate Middleton opouští palác! Kvůli královně se přestěhují

Zdroj: Profimedia

Napřed princ Harry a Meghan Markle, teď princ William s vévodkyní Kate. I staršího z bratrů a jeho manželku čeká dle všeho velké stěhování, naštěstí však nejde o žádnou další rodinnou rozepři. Naopak. Princ William a Kate Middleton opustí Kensingtonský palác, aby byli blíže královně. Kde zakotví?

Nejnovější zprávy o stěhování prince Williama a Kate Middleton zpočátku mnohé vydělily. Jak se ovšem ukázalo, vévoda a vévodkyně z Cambridge velký krok zvažují kvůli logistickým důvodům. Manželé se podle webu Vanity Fair ve svém bytě v Kensingtonském paláci údajně cítí přehlíženi a rádi by byli svým příbuzným více nablízku. Hlavně pak královně Alžbětě II., která po smrti svého manžela, prince Philipa, potřebuje svou rodinu víc než kdy dřív.

Mluví se o jednom místě

Spekulace o stěhování prince Williama a Kate Middleton se objevují jež několik dlouhých měsíců, během který se mnozí snažili dopídit místa, které manželům padlo do oka. Nyní je už jasné, že dvojice zvažuje stěhování na zámek Windsor. „Ve Windosoru je spoustu možností, a navíc by v něm byli blízko královně. Dává jim to největší smysl,” nechal se slyšet pro zmíněný magazín nejmenovaný zdroj.

Podle něj si ovšem manželé ponechají svůj byt v Kensingtonském paláci, který si nechali zrenovovat v roce 2013 za 12 milionů liber. „William a Kate o stěhování z Kensingtonského paláce dlouho mluvili se svými přáteli, protože se v něm cítili přehlíženi. Palác nadále zůstane jejich oficiální londýnskou základnou, ale raději chtějí žít na venkově a zároveň tam, odkud mohou jednoduše dojíždět do Londýna,” dodal ještě zdroj z jejich okolí.

Může za to princ Charles?

Přestože se může zdát, že za rozhodnutím přestěhovat se na venkov stojí hlavně láska prince Williama a jeho rodiny k přírodě, v královské rodině se prý hovoří o tom, že manželé přišli s myšlenkou krátce po smrti prince Philipa, kdy bylo jasné, že na královský trůn brzy usedne princ Charles. „Od smrti prince Philipa je budoucnost monarchie hlavním tématem v královské rodině. Už teď se tvoří určité plány pro další korunovaci a stěhování prince Williama a Kate do Windsoru je jedním z nich,” vysvětloval ještě člověk, který si nepřál být jmenován.