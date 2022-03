Princ William a Kate vyjádřili podporu Ukrajině, dočkali se kritiky

Britská královská rodina je vázána protokolem, který musí všichni její členové bez výjimky dodržovat. Jedním z bodů, o kterém protokol hovoří, je nemožnost vyjadřování se na adresu politických záležitostí jiných zemí kvůli tomu, aby byla monarchii zachována neutrálnost. Zdá se ale, že když jde opravdu do úzkých, i členové monarchie umí postavit lidskost nad přísná nařízení.

Jen pár hodin poté, co byla ve čtvrtek 24. února zahájena ruská invaze na Ukrajinu, vydali princ Harry a jeho manželka Meghan prostřednictvím své organizace Archewell prohlášení, ve kterém vyjádřili Ukrajině podporu. Bylo to už poněkolikáté, kdy manželé nebrali ohledy na královský protokol, který zakazuje jakékoliv vyjadřování se k politickým situacím jiných zemí. V minulosti za takové jednání Harry a Meghan sklidili kritiku například ve chvíli, kdy se negativně vyjadřovali k dřívějšímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Manželé si zkrátka s královským protokolem hlavu dávno nelámou.

„Princ Harry a Meghan, vévoda a vévodkyně ze Sussexu, a všichni další z organizace Archewell stojíme s lidmi na Ukrajině proti porušování mezinárodního a lidského práva a vyzýváme celý svět a světové vůdce k tomu, aby učinili totéž,” napsali Harry a Meghan ve svém prohlášení, za které (jak jinak) sklidili vlnu kritiky. Jak uvedl web geo.tv, podle mnohých bylo totiž toto hrubé porušení královského protokolu velmi nebezpečné.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.