Woody Allen byl dcerou obviněn ze zneužívání: Nemyslím si, že lže, tvrdí režisér

Od doby, kdy byl režisér Woody Allen obviněn z pohlavního zneužívání své tehdy sedmileté dcery, uplynulo více než třicet let. V loňském roce pak poskytl rozhovor, ve kterém se k nařčení otevřeně vyjádřil. Jeho slova jsou přitom šokující.

Režisér Woody Allen a herečka Mia Farrow tvořili dlouhou dobu pár. Partnerství to ovšem bylo velmi nekonvenční. Po dobu vztahu totiž oba žili odděleně, Mia přitom vychovávala děti z předešlých vztahů i děti, které sama adoptovala. S Allenem pak zplodili syna Ronana. Woody přitom děti často navštěvoval a trávil s nimi čas. Pak se ale objevila drsná obvinění.

Sexuální zneužívání

Byl to den jako každý jiný, pak se ale něco změnilo. V srpnu 1992 totiž trávil Allen čas s dětmi v bytě Mii, zatímco ona šla s kamarádkou nakupovat. Dalšího dne si vyslechla Farrow drsnou zprávu. Chůva totiž přistihla Allena s hlavou v klíně její tehdy sedmileté dcery Dylan. To alespoň dle Wikipedie stálo v obvinění, které Farrow následně vznesla. Dcera sama měla následně vypovědět, že se jí Allen dotýkal na intimních místech, když spolu byli sami na půdě.

Od začátku však Allen veškerá obvinění popíral. V červnu 1993 sám soudce smetl obvinění ze stolu pro nedostatek důkazů. Celé vyšetřování pak skončilo v říjnu téhož roku. Jenže Dylan se k obtěžování několikrát veřejně vracela i v dospělosti. V rozhovorech popisovala, co jí Allen údajně prováděl.

Odmítání viny

Režisér od začátku tvrdil, že malou Dylan zmanipulovala sama Mia Farrow, která se nedokázala vypořádat s tím, že ji Allen vyměnil za její adoptivní dceru Soon-Ji Previn. Té mělo být v době začátku jejich vztahu s Allenem dvaadvacet let. Šlo tedy jen o lest naštvané Farrow, nebo k sexuálnímu obtěžování skutečně došlo?

„V životě jsem Dylan neudělal nic, co by mohlo být vyloženě takto špatně. Nemá to ani žádnou logiku. Proč by muž, kterému je sedmapadesát a který nikdy nebyl z ničeho obviněn, najednou přijel uprostřed boje s její matkou Mio o poručnictví a zneužil sedmiletou dívku?” podivoval se Allen v dokumentu, který byl natočen v loňském roce, ale odvysílán byl až nyní.

Dylan ovšem naprosto chápe. „Věřím, že ona si to opravdu myslí. Byla hodné dítě. Nevěřím, že si to vymyslela. Nevěřím, že lže. Věřím, že tomu uvěřila. Je to ale tak absurdní,” řekl ještě Allen v rozhovoru dle webu iDNES.

Zdroj: Youtube