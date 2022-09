Kde je konec Yo Yo Bandu? Tragická smrt Vladimíra Tesaříka kapelu poznamenala

Zdroj: Profimedia

Vzpomínáte na legendární skupinu Yo Yo Band, kterou vedli bratři Tesaříci a jejíž úspěch byl nevídaný? Písničky s vtipnými a snadno zapamatovatelnými texty si zpíval skoro každý. Všichni věděli, že holky z Dejvic tam toho mají nejvíc nebo že v Rybitví to není špatný. Pak ale přišla tragická rána a jeden z bratrů zemřel.

Bylo posledního května roku 2003 a jeden ze členů skupiny Yo Yo Band si zajel do Stromovky na kole a už se domů nikdy nevrátil. Po několika dnech v nemocnici zemřel.

Večer čekalo na bratry Tesaříky společné vystoupení v muzikálu Galileo. Richard byl ten den doma s rodinou a Vladimír se rozhodl jet projet na kole do Stromovky. Když se však vracel domů, z neobjasněných příčin spadl z kola a jelikož byl bez helmy, jeho zranění bylo natolik vážné, že mu podlehl. Předtím, než upadl do bezvědomí, ještě stihl zavolat manželce. V sanitce však upadl do kómatu.

Ve střešovické nemocnici ho devět dní udržovali v umělém spánku. Dvakrát byl resuscitován, třetí selhání však už jeho tělo nevydrželo. Příčinou smrti byl otok mozku a celkové selhání organismu.

Po devíti dnech v umělém spánku Vladimír Tesařík zemřel

„Stalo se to 31. května a pamatuji se, že to byl první krásný den v tom měsíci, který stál jinak celý za houby. Odpoledne mi telefonovala jeho manželka, že se brácha zranil po pádu z kola, tak jsem mu hned volal. Řekl mi, že má asi zlomenou klíční kost, protože mu tam nějak chrastí, a že mu teče krev z ucha. Mezi tím přijela sanitka, někdo mu vzal telefon z ruky a cizí hlas mi sdělil, že mi zavolá později. To bylo naposled, kdy jsem s ním mluvil,“ zavzpomínal přeživší bratr pro Aha.

Ten na svém bratrovi nejvíc oceňoval, že je rodinný typ a hodně se věnuje dětem. Byl ale i prudký, zbrklý a hned ho všechno naštvalo. V kapele dělal texty a Richard hudbu.

„On byl po otci trochu prchlivý. Ne přímo cholerik, ale měl větší výkyvy citových projevů. Já jsem racionálnější a klidnější,“ popsal jejich povahy Richard Tesařík.

Richard nyní exceluje v roli supa v muzikálu Mauglí

Ten momentálně hraje supa v novém muzikálu Mauglí, kde se prý dostatečně vyřádí. Jak sám říká, na činohru by si netroufl, ale umí zpívat a tancovat, takže herectví už se v muzikálu nějak poddá.

Jeho srdcovou záležitostí je však stále zpěv. Vždyť už ho provozuje nějaký ten pátek. A to konkrétně od roku 1975, kdy společně se svým bratrem, Ondřejem Hejmou a Juliem Novotným založil skupiny Yo Yo Band. Skupina vydala sedm alb a Vladimír kromě zpěvu hrál také na klávesy. I přes smrt Vladimíra kapela stále funguje.

Jinak je známý i tím, že jeho otcem byl československý armádní generál Richard Tesařík a jeho syn Štěpán Tesařík je český atlet.