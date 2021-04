Koronavirus v životě Yvetty Blanarovičové: Už rok u ní žije maminka

Už rok má doma herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová svou maminku, která se sem přestěhovala ze Slovenska po vypuknutí pandemie koronaviru. Yvetta se o ni totiž stará.

Yvetta Blanarovičová má stále vitální a zdravou maminku, ale ani tak nechtěla nic nechat náhodě, a když začala loni pandemie koronaviru nabírat na síle, vzala si ji ze Slovenska k sobě domů, aby se o ní mohla starat.

„Je to pro ní těžké, protože jsem jí musela vytrhnout z jejího domova, ale jinak to nejde. Už ta představa, že bych za ní nemohla přijet, nebo by se nakazila, mě děsí. Obě nás trápí, že se nemůžeme stýkat s rodinou, sestru jsem naživo rok neviděla, se všemi se vídáme jen přes skype. Moc mi chybí, protože naše rodina je velká a bohužel rozlezlá po světě,“ svěřila se Blesku.

Maminka vyvařuje, Yvetta přibírá

Jenže nakonec to dopadlo tak, že maminka doma vyvařuje a Yvetta přibírá.

„Mamka zůstala v Čechách, bylo lepší, abych v případě potřeby mohla pomoct. Má to jen jednu vadu, pořád vaří, protože je dobrá kuchařka a nedá se vedle ní držet dieta. Málokdy má špatnou náladu, protože říká, že nemá čas si ji kazit,“ prozradila pro Super.cz.

Maminka si prý u ní krátí čas tím, že hodně čte. A ne nějaké časopisy nebo povídkové knihy, čte pořádné romány. Má ráda barvitě popsané příběhy. Herečka má mezitím čas si alespoň řešit záležitosti spojené s nadací La Sophia. V době pandemie dává Blanarovičová také soukromé lekce herectví.

Charitativní činnost

„Podařilo se nám v létě udělat akademii Talent La Sophia pro nadané děti, bohužel galakoncert finalistů je přeložený na tento rok. Pracuji z domova, komunikuji s dětmi, radím jim, jsem pořád na telefonu. Konec roku byl hektický, protože jsme odevzdávali vyúčtování, ale už stavím program na kampaň, výběrová kola, akademii i galakoncert na XIII. ročník,“ pokračovala Yvetta. Zpěvačka ví, co je to za práci, dělá ji totiž každý rok.

Pomáhá ale i jinde. Podpořila například sbírku na nákup plně vybavené sanitky pro klienty Alzheimer Home, kde jí hodně pomohli, když se do seriálu Ulice seznamovala s rolí ženy s touto nemocí.

